-"ÇARŞI"NIN LİDERİNİ YARALAYAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beşiktaş Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan'ı silahla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ın Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan'ı Üsküdar'da dün akşam çıkan tartışmanın ardından silahla yaraladığı öne sürülen H.D, Fatih'te yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bacaklarından ve elinden 3 kurşunla yaralanan Alen Markaryan, dün akşam Kadıköy Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.