-"ÇARKIN'IN ANLATTIKLARI İFTİRA" ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - Susurluk davası hükümlüsü Ayhan Çarkın'ın bazı cinayetlerle ilgili suçladığı emekli özel harekatçı Sait Yıldırım'ın intiharından önce yazdığı mektupta, ''Çarkın'ın anlattıklarının iftira olduğunu, kimseyi öldürmediğini yazdığı'' öğrenildi. Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Dairesi Başkanlığından 5 yıl önce emekli olan ve Ankara Eryaman'daki dairesinde intihar eden Sait Yıldırım'ın (50) evinde yapılan incelemede, Yıldırım'ın eşi ve çocuklarına yazdığı bir mektup bulundu. Yıldırım'ın mektubunda, Susurluk davası hükümlüsü Ayhan Çarkın'ın anlattıklarının iftira olduğunu, kendisinin kimseyi öldürmediğini yazdığı bildirildi. Mektupta, ''Dedikodular beni üzdü. Çok bunaldım. Hakkınızı helal edin. Suçum sadece Ayhan Çarkın ile aynı dairede çalışmak oldu'' yazdığı belirtildi. -OLAY- Ailesi Samsun'da bulunan Yıldırım'ın cesedi, tatil için gittiği Bursa'dan Ankara'ya gelen lise öğrencisi oğlu tarafından bulunmuştu. Cesedin yanında ruhsatlı tabancası bulunan Yıldırım'ın başının sağ tarafında, kulağının üstünde tek kurşun izine rastlanmış ve yapılan incelemede 3 gün önce intihar ettiği belirlenmişti. Yıldırım'ın cenazesi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.