-"CANLI İDDAA" HASILAT REKORU KIRDIRDI ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın İddaa'da Türkiye'de ilk kez Real Madrid-Barcelona derbisinde oynattığı ''canlı bahis'' oyununda 42.4 milyon lirayla günlük hasılat rekoru kırıldı. Cumartesi günü Bernabeu Stadı'nda oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan İspanya derbisi Real Madrid-Barcelona maçı, İddaa'da ilklerin yaşanmasına neden oldu. İştirakçiler bu mücadelenin herhangi bir dakikasında maçın nihai sonucuna yönelik ''canlı bahis'' oynama fırsatı bulurken, maçın başlama saatine kadar da karşılaşmaya tek maç, penaltı, kırmızı kart ve kim gol atar gibi özel etkinlik çeşitlemeleri de oynadı. Derbi karşılaşması tek maç ve canlı iddaa oyunu ile birlikte, şimdiye kadar yapılan günlük hasılat rekorunun kırılmasını sağladı. Spor Toto Teşkilatı, toplamda 42 milyon 4 bin liralık günlük ciroya ulaşılırken, bu en yüksek rakam olarak da tarihe geçti. Bu miktar geçen hafta cumartesi gününe oranlandığında ise yüzde 60 hasılat artışı yaşandı. İddaaseverlerin sabit bayiler, mobil (gezici) bayiler ve sanal ortam bayilerinden oynayabildikleri bu maça yönelik oluşan rakamlar şöyle: Tek maç cirosu........: 33 milyon 4 bin TL Kombine olarak........: 22 milyon 3 bin TL Sadece tekli oynama...: 11 milyon bin TL Canlı İddaa cirosu....: 1 milyon 881 bin TL Rel Madrid kazanır....: 298 bin 990 TL Beraberlik............: 634 bin 150 TL Barcelona kazanır.....: 947 bin 954 TL