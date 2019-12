-"Canım Erdalım Sevgili Babacığım" kitabı okurla buluştu İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Can Dündar imzası taşıyan ve Erdal İnönü'nün babası İsmet İnönü'ye yazdığı mektuplardan oluşan ''Canım Erdalım Sevgili Babacığım'' adlı kitap okurla buluştu. Can Yayınları'ndan yapılan açıklamaya göre, tarihe damgasını vuran baba-oğulun mektuplaşmalarından oluşan kitap, 1947 yılında Amerika'ya fizik okumaya giden Erdal İnönü'nün, babasına daha uçaktayken yazdığı mektupla başlayıp, 1952 yılı tarihli dönüş yolunda yazdığı mektubuyla son buluyor. Kitap, bir Cumhurbaşkanı ile bilim adamı olmaya hazırlanan oğlunun en samimi duygu ve düşüncelerini dile getirdikleri mektupları gözler önüne seriyor. Döneme ait belgeleri, gazeteleri, kartpostalları ve fotoğrafları da bir araya getiren Can Dündar, bu tarihi mektuplara belgesellerine has bir zenginlik katıyor. Kitap, Türkiye tarihinin kaderinin değiştiği 5 yıla ışık tutuyor. Türkiye tarihine damgasını vurmuş İnönü ailesinin, bugüne dek özenle gizledikleri özel hayatlarına tanıklık etmeyi sağlayan Can Dündar, daha önce hiç dile getirilmemiş sayısız anekdotu aktarıyor. Kitap, en yoğun dönemlerinde bile hemen her gün oğluyla yazışmaya zaman ayırarak günlük hayatı, görüştüğü insanlar, okuduğu kitaplar, tarihi gelişmeler hakkında ona bilgi veren İsmet İnönü ve Amerika hayatından, gözlemlerinden, katıldığı aktivitelerden, seyahatlerinden, hocalarından, derslerinden, sıkıntılarından bahseden, dünyadaki ve Türkiye'deki siyasal ve bilimsel gelişmeleri ilgiyle takip eden Erdal İnönü'nün kişiliklerini, gözden ırak kalmış yönlerini gözler önüne seriyor. Dönemin önemli ve ilginç olaylarının da izini süren kitapta, Türkiye'de tek parti iktidarının devrilişi sürecinde yaşananlar mektuplar aracılığıyla anlatılıyor.