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Dünya

"CAMİLER YASAKLANABİLMELİ" WASHINGTON (A.A)

18 Temmuz 2011 13:41

-"CAMİLER YASAKLANABİLMELİ" WASHINGTON (A.A) - 18.07.2011 - ABD'de 2012'de yapılacak başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Hemman Cain, Amerikan kentlerinin camileri yasaklayabilmesi gerektiğini savundu. Cain, muhafazakar televizyon kanalı Fox News'a yaptığı açıklamada, ''İslam hem bir din hem de kanunlar (şeriat) bütünüdür. Diğer dinlerden farkı budur'' ifadesini kullandı. Camilerin kentlerde yasaklanması olasılığıyla ilgili bir soruya aşırı muhafazakar Cain, ''Evet, kentlerin bunu yapmaya hakkı var'' yanıtını verdi. Cain, tavrının ''ayrımcı'' olmadığını da savundu ve ''Kariyerimde din, cinsiyet ya da köken olarak hiç kimseye ayrımcılık yapmadım. Sadece Amerikalılara bu teröristlerin bizi öldürmeye çalıştığı uyarısında bulunmayı borç bildiğimi söylüyorum. Yani ihmalci olmaktan ziyade ihtiyatlıyım'' dedi. Cain daha önceki bir açıklamasında da ''Birçok Müslüman tam olarak bu ülkeye ve Anayasaya sadık değil. Birçoğu bu ülkedeki insanlara şeriat empoze etmeye çalışıyor'' demişti.

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