T24 LogoT24 Logo
Dünya

"CAMİLER ŞEHRİN BİR PARÇASI OLACAK" BERLİN (A.A)

17 Eylül 2010 21:06

-"CAMİLER ŞEHRİN BİR PARÇASI OLACAK" BERLİN (A.A) - 17.09.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, camilerin, geçmişte olduğundan daha fazla şehirlerin görüntüsünün bir parçasını oluşturacağını söyledi. Merkel, yarın yayımlanacak olan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, halkın göçmenlerden dolayı değişime hazır olmaları gerektiğini belirterek, ''Örnek olarak camiler, geçmişte olduğundan daha fazla şehirlerin görüntüsünün bir parçasını oluşturacak'' dedi. Uyum konusunda bir çok şeyin başarılamadığını ifade eden Merkel, uyumu sağlamak istemeyen göçmenlerin gelecekte kendilerine sert davranılacağını hesaba katmaları gerektiğini kaydetti. Uyumun yerli toplumun da bir görevi olduğunu ifade eden Merkel, uyum politikasındaki eksikliklerle ilgili açık bir şekilde konuşulması gerektiğini belirtti. Merkel, Müslümanları eleştiren Thilo Sarrazin'in kitabını okumadığını, önceden yayımlanan bölümlerin söylemleri, konuyu ve niyetini anlamak için yeterli olduğunu kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24