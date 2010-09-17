-"CAMİLER ŞEHRİN BİR PARÇASI OLACAK" BERLİN (A.A) - 17.09.2010 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, camilerin, geçmişte olduğundan daha fazla şehirlerin görüntüsünün bir parçasını oluşturacağını söyledi. Merkel, yarın yayımlanacak olan Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, halkın göçmenlerden dolayı değişime hazır olmaları gerektiğini belirterek, ''Örnek olarak camiler, geçmişte olduğundan daha fazla şehirlerin görüntüsünün bir parçasını oluşturacak'' dedi. Uyum konusunda bir çok şeyin başarılamadığını ifade eden Merkel, uyumu sağlamak istemeyen göçmenlerin gelecekte kendilerine sert davranılacağını hesaba katmaları gerektiğini kaydetti. Uyumun yerli toplumun da bir görevi olduğunu ifade eden Merkel, uyum politikasındaki eksikliklerle ilgili açık bir şekilde konuşulması gerektiğini belirtti. Merkel, Müslümanları eleştiren Thilo Sarrazin'in kitabını okumadığını, önceden yayımlanan bölümlerin söylemleri, konuyu ve niyetini anlamak için yeterli olduğunu kaydetti.