-"Çalışmalar Türkiye'de üretim için" TBMM (A.A) - 21.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, otomobil kaportasının tek bir gram sacının bile Türkiye'de üretilmediğini, ithal edildiğini belirterek, ''Bütün çalışmamızı; otomotiv sacı ile motorları ve aktarma organlarının Türkiye'de üretilmesine yönelik yapıyoruz. Bizim sanayimiz bunu yapar mı? Fazlasıyla, bal gibi yapar'' dedi. Çağlayan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. AB Komisyonu raporuna göre, gelecek 10 yılda 1 milyon 600 bin şirketin kapanacağını belirten Çağlayan, ''Bunun temel nedeni Avrupa'da bu şirketlerin sahipliliğinin ortadan kalkmasıdır. Yani babaların devredecek evlatlarının olmamasından dolayı bu şirketler kapanacak ya da başka şirketler tarafından satın alınacak'' dedi. ''Devir Türkiye'nin devri'' diyen Çağlayan, Türkiye'nin otomotiv sektöründe ihracatçı bir ülke konumunda olduğunu kaydetti. Bakan Çağlayan, şöyle konuştu: ''Otomotiv sektöründe, otomobil kaportasının tek bir gram sacı ülkemizde üretilmiyor, tamamını dışarıdan ithal ediyoruz. Bunun suçlusunu aramıyorum. Bunun sebebi yeterli tasarrufun, ölçeğin olmayışıdır. Türkiye, otomotiv sektöründe yılda 5 milyar dolar motor ve aktarma organı ithalatı yapıyor. Sayın Başbakanımızın Türk malı demesinin altında yatan sebep budur. Bütün çalışmamızı; bir taraftan otomotiv sacının Türkiye'de üretilmesine, diğer taraftan motorları ve aktarma organlarının ülkede üretilmesine yönelik yapıyoruz. Bizim sanayimiz bunu yapar mı? Fazlasıyla, bal gibi yapar.'' Bakan Çağlayan, TÜİK'in, iller ve bölgelerarası gelişmişlik ve sosyo-kalkınmışlık endeksini bakanlığa ilettiğini söyledi. Bölgelerarası gelişmişlik farklarını mutlaka dikkate aldıklarını belirten Çağlayan, şu anda teşvik sisteminde bölgesel, genel ve proje bazlı teşvik sistemi uygulandığını kaydetti. -''340 milyon dolarlık pozitif bir gelişme sağlayacağız''- Ekonomi Bakanı Çağlayan, Türkiye'nin paslanmaz çelik ithal eden bir ülke olduğunu söyledi. Paslanmaz çelikte dünyanın en büyük üreticisi olan PASCO'nun Assa firması ile yılda 200 bin ton paslanmaz çelik üretmeye başlayacağını belirten Çağlayan, ''200 bin ton üreten fabrika 2013'te devreye girince, her yıl 100 milyon dolar az ithalat, 240 milyon dolar da ihracat yapacağız ve dış ticarette sadece bu konuda 340 milyon dolarlık pozitif bir gelişme sağlayacağız. Bunu 3-4 yılda, bir milyon tona çıkartacaklar. Bu da 4 milyar dolar demek. Ülkemizi, dışarıdan ithal ettiğimiz ürünler çerçevesinde yatırım cennetine çevirecek önemli teşvik politikası uygulayacağız'' dedi. Çağlayan, ekonomide çok başlılığın sözkonusu olmadığını ifade etti. Ekonomide bir çok ülkeden daha başarılı politikalar uyguladıklarını, sabahlara kadar çalıştıklarını belirten Çağlayan, Ekonomik Koordinasyon Kurulunda 7 bakanın tam bir eşgüdüm içerisinde çalıştığını söyledi. Türkiye'nin enerji ithalatında bu yıl 50 milyar dolarlık bir rakamla karşı karşıya kalacağını ifade eden Çağlayan, ''Neden ithal etmek zorunda kalıyoruz? Türk sanayisinin de artık aklını başına alması gerekiyor. Teknolojik dönüşümü yapmak zorundayız'' dedi. -''Özel sektörün dış borcundan korkmayalım''- Bakan Çağlayan, özel sektörün dış borcundan korkulmaması gerektiğini vurguladı. Türk lirasının aşırı değerlenmesi kadar, aşırı değer kaybetmesinin de önemli olduğunu dile getiren Çağlayan, Merkez Bankasının yeni yönetiminin çok başarılı olduğunu söyledi. ''İthalatta saklayacak bir şeyimiz yok. Önemli olan bununla ilgili alınan kararlardır'' diyen Çağlayan, 81 ilin tek tek, dış ticaret potansiyeli ve sektörler bazında rekabet gücü analizlerini yaptıkları bir kitap hazırladıklarını söyledi. Kitabı milletvekillerine gösteren Çağlayan, ''Hangi ilimiz, hangi ülkeye ihracat yapabilir? Bunları da ikinci kitapta topladık. 73 ülkeyi inceledik. Bu 73 ülke, dünya mal ithalatının yüzde 96'sını yapan ülkeler. Biz hangi ülke, hangi ithalatı yapıyor? Bunu inceledik. Biz şu anda mevcut yapımızla bile ihracatımızı yüzde 23 eksik yapıyoruz. Türkiye, farkındalık yaratabilseydi, 135 milyon dolarlık cumhuriyet tarihinin rekorunu çok daha fazla kıracaktık'' diye konuştu. Ekonomi Bakanı Çağlayan, Türkiye'nin mevcut pazarların dışındaki pazarlara da girmesi gerektiğini vurguladı. Hindistan'ın önemli bir pazar olduğunu belirten Çağlayan, ihracatçıların, ''Hindistan'ın kişi başına düşen milli geliri bin dolar'' diyerek o pazara girmek istemediklerini kaydetti. Çağlayan, ''Orada 300 milyonluk bir nüfus Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirinden daha fazla gelire sahip'' dedi. ''Artık elimizde çanta; limon, domates, makine, telefon alıp dolaşmayacağız'' diyen Çağlayan, artık ihraç edilecek ürünü destekleyeceklerini söyledi. Dışarıdaki Türk diasporasını harekete geçirdiklerini belirten Bakan Çağlayan, dış ülkelerdeki 109 ticaret müşavirini, 250'ye çıkardıklarını bildirdi. Zafer Çağlayan, Libya'daki Türk firmalarının sıkıntıları konusunda önemli tedbirler aldıklarını kaydederek, Türk firmalarının Libya'da 18,5 milyar dolarlık hak ediş alacağı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, 1 Ocak 1996'da AB ile Gümrük Birliği anlaşması imzaladığını anımsatan Çağlayan, ''Anlaşma imzalanırken, AB'nin taraf olduğu anlaşmalara Türkiye'nin de taraf olmasına ilişkin düzenleme anlaşmadan çıkarılmış. Bu düzenleme metinden çıktığı için; şu anda Cezayir, Meksika, Güney Afrika ile ticarette haksız rekabet ile karşı karşıyayız. Onlar AB'ye mallarını sıfır gümrükle satıyor ama bizim mallarımıza yüzde 40 gümrük uyguluyorlar. Bu konuda AB ile önemli çalışmalar yaptık. AB, bu konuda Türkiye'ye iki yüzlü davranmaktadır, haksızlık yapmaktadır'' dedi. Çağlayan, Ankara'da büyük bir fuar merkezi kuracaklarını, havaalanı yolundaki bin dönümlük bir yeri fuar merkezi olarak kullanacaklarını ifade ederek, İstanbul'un da fuar merkezine ihtiyacı olduğunu kaydetti. Eximbank'ın çalışma usulünün mutlaka değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Çağlayan, ''Eximbank noter katipliği yapmamalı. Eximbank, kredi desteği veren sigorta şirketi gibi çalışmalıdır. Eximbank ben de olsaydı ben bu kanunu değiştirirdim ama şu anda Başbakan Yardımcısı bu konuyla ilgili çalışıyor'' diye konuştu. Daha sonra Ekonomi Bakanlığının 2012 yılı bütçesi kabul edildi.