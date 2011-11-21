-"Çakma indirim" uyarısı ANKARA (A.A) - 21.11.2011 - Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, uygun dönem olmadığı halde bazı mağazaların çakma indirim günleri düzenleyerek, tüketicileri aldatmaya yönelik kampanyalar gerçekleştireceklerini öne sürerek, tüketicinin çakma indirimleri anlama kılavuzunu öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Karakuş, yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulunulan ay itibarıyla dönemsel olarak indirim kampanyalarının olmaması gerektiği dönemden geçildiğini, bazı mağazaların bu durumu istismar etmek amacıyla gerçeklikten uzak indirim kampanyaları düzenlediklerini ifade etti. Tüketiciyi etkilemeye yönelik çakma indirim yöntemlerinden örnekler veren Karakuş, bunların içerisinde en çok uygulanan yöntemlerin ''indir-bindir'', ''battı-çıktı'', ''tavşan ürün'' yöntemleri olduğunu söyledi. İndirim günleri adı altında o döneme özel ve daha önce mağazada bulunmayan yeni ürünleri vitrine koyarak fiyatını indirmiş gibi satışa arz etmenin en çok kullanılan yöntemlerden biri olduğunun altını çizen Karakuş, bu yöntem ile tanesi 5 lira olması gereken bir ürünün fiyatının 15 liraymış gibi etiketlendikten sonra, bu fiyat üzerinden de yüzde 70'lere varan oranda indirim yapılmış gibi gösterildiğini anlattı.