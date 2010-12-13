-"BÜYÜME, 'KRİZ TÜRKİYE'Yİ TEĞET GEÇMEDİ' DİYENLERE KÜPE OLSUN" TBMM (A.A) - 13.12.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Gedikli, ''ortalama yüzde 8,9'luk büyümeyi, 'kriz Türkiye'yi teğet geçmedi' diyenlerin kulağına küpe olarak taktığını'' söyledi. Gedikli, 2011 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı üzerinde, AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, bütçelerin bir memleketin en önemli işi olduğunu bildirdi. Bu bütçenin AK Parti'nin 9. bütçesi olduğunu dile getiren Gedikli, ''İşin başı istikrardır. İstikrar dediğiniz zaman; önce siyasi, sonra ekonomik, sonra da sosyal istikrar gelir. 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle, istikrar ortamı sağlandı, 8 yılın sonunda Türkiye bambaşka bir noktaya geldi'' ifadesini kullandı. Bülent Gedikli, dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye'nin krizler değil, istikrar ülkesi durumunda olduğunu söyledi. Küresel felaketten tökezlemeden çıkan Türkiye'nin bu başarısından herkesin gurur duyması gerektiğine işaret eden Gedikli, ''Rahmetli Özal, Başbakan sıfatıyla 1988'de bütçeyi sunarken, 'yüzde 60'larda olan enflasyonun ineceğini göreceğiz' demişti. 4 yıl sonra Demirel de Başbakan sıfatıyla yaptığı konuşmada, ülkeyi yüzde 71 enflasyondan devralmaktan yakındı. Demirel de devrederken enflasyon yüzde 70'ler civarındaydı'' diye konuştu. AK Parti'li Gedikli, dünyada yaşanan son ekonomik krize de değinerek, krizde dünya ekonomisinin binde 6 oranında küçüldüğünü söyledi. Almanya'nın yüzde 5, Japonya'nın yüzde 5,2 oranında küçüldüğünü, ABD'de 319 bankanın battığını anlatan Gedikli, ''Dünyayı iyi okuyan, ülkemizin imkanlarını dünyaya doğru hissettiren bir Hükümet işbaşında olmasaydı, kim bilir şimdi hangi uçurumdan yuvarlanmış olacaktık'' dedi. Önceki krizlerde yalvar yakar IMF'ye gidildiğini ifade eden Gedikli, bu sefer milletten gücünü alan bir Hükümet önderinde krizin başarıyla yönetildiğini bildirdi. Gedikli, ''IMF karşısında ilk kez kompleksiz bir duruş sergilenmiş, Cumhuriyet tarihinde ilk defa Başbakanımız IMF'ye duracağı yeri göstermiştir'' diye konuştu. -''ATEŞİ FAKİR FUKARAYA SÖNDÜRTTÜNÜZ''- Bülent Gedikli, vergileri azalttıklarını, yatırımları artırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Başbakan, 'kriz bize teğet geçecek demiş' ve haklı çıkmıştır. Buna var mı bir itirazınız? 1994-1999-2001 krizlerinde, krize teşhis bile koyamadınız, krizin altında kaldınız. Biz bu krizde IMF'den borç almayı bırakın, IMF'ye olan borcu 23,5 milyar dolardan 6 milyar dolara düşürdük. Siz bu yapılanlara alışkın değilsiniz, yapılanları anlamakta zorluk çektiniz. Anlayışsızlığınızı mazur görüyoruz. Çünkü ilk kez böyle bir Hükümet, Başbakan gördünüz. Önceki dönemlerde yaşanan krizlerin bedelini fakir fukaraya ödettiniz. Fırsatçıların servetlerine servet kattırdınız. Stokçulara, dövizcilere paralar kazandırdınız. Bütün bu krizlerde ortaya çıkan sıkıntıların ateşini de fakir fukaraya söndürttünüz.'' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Gedikli, Türkiye'nin dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 2010 yılının birinci çeyreğinde 11,3, ikinci çeyreğinde 10,3, üçüncü çeyreğinde 5,5, ortalama da yüzde 8,9 oranında bir büyüme gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attığını belirten Gedikli, ''Bu büyümeyi, 'kriz Türkiye'yi teğet geçmedi' diyenlerin kulağına küpe olarak takıyorum. AB bizi almış olsaydı, ekonomik göstergeleri de düzelmiş olacaktı'' dedi. -''210 MİLYAR LİRA TASARRUF ETTİK''- Geçmişte bütçenin yüzde 43'ü faize giderken, bu oranı yüzde 15,2'e indirdiklerine işaret eden Gedikli, ''Bütçenin yüzde 43'ü faize gitseydi, şu anda 185 milyar TL faiz ödüyor olacaktık. Bizim koyduğumuz rakam 47,5 milyar TL. Aradaki fark 87,5 milyar TL'' ifadesini kullandı. AK Parti'li Gedikli, geçmişte bankalardan hortumlanan 46 milyar TL ile bir buçuk tane GAP ve 7 bin 700 kilometre otoyol yapılabileceğini, 300 bin kişiye de iş bulunabileceğini bildirdi. Toplam tutarı 273 milyar TL olan 2 bin 425 yatırım projesi olduğunu ve bugüne kadar 118 milyar lira harcama yapıldığını söyleyen Gedikli, kalan projelerin 4,5 yılda bitirilebileceğini belirtti. Bülent Gedikli, 2003-2010 arasında 1 trilyon 324 milyar TL borç öderken, 1 trilyon 114 milyar TL borçlandıklarını vurgulayarak, ''Yani ödediğimizden daha az borçlanmışız. 210 milyar lira tasarruf edilmiş. Yıllık 17,5 milyar lira tasarruf etmişiz'' dedi.