-"BÜYÜKERŞEN'İN İSTİFASI GELMEDİ" İSTANBUL (A.A) - 29.01.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in partiden istifa ettiği yolundaki haberlerle ilgili olarak, ''İstifası henüz gelmiş değil. Gelip, 'Söylenenler doğru değil' derse bizim için bir problem yok'' dedi. Bakırköy'deki İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (İSTESOB) ziyaret eden Türker, buradaki konuşmasının ardından, basın mensuplarının Büyükerşen'in istifasına ilişkin sorularını yanıtladı. Büyükerşen'le ilgili olarak DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi'nin çok net bir açıklama yaptığını ifade eden Türker, ''CHP'nin sürekli yaydığı ve her gün gündeme gelen 'Büyükerşen CHP'ye geçecek' söylentilerinin bugüne kadar yanıtlanmamış olması ve son bir heykel meselesinden dolayı arkadaşlarımız Büyükerşen'i, 'Siyasi etik açısından gereğini yap. Ya 'Evet' ya da 'Hayır' de, eğer yanıt vermezsen disiplini harekete geçiririz' diyerek uyardı. Kendisi de bunun üzerine medya aracılığıyla istifa ettiğini söyledi'' diye konuştu. Masum Türker, Büyükerşen'in açıklama yapmak yerine istifa etmesini şu şekilde değerlendirdi: ''Yani, 'Ben CHP'ye geçmeyi düşünmüyorum, demokratik solcuyum' diyebilirdi. Ancak, talihsiz bir açıklaması oldu. 'DSP'nin misyonu Ecevit'ten sonra bitmiş' dedi. DSP'nin misyonunun bitmesi demek, Ecevit'in bitmesi demektir. Ecevit'i sevenler, Ecevit'in bitmesini istemiyorlarsa DSP'nin misyonunu yürütürler. Sayın Büyükerşen'le hiçbir tartışmamız yok. Belki medya yanlış yapmış olabilir. İstifası da henüz gelmiş değil. Gelip, 'Söylenenler doğru değil' derse bizim için bir problem yok.'