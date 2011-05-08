-"BURSASPOR'A VERİLECEK CEZAYI BİZ DE BEKLİYORUZ" DİYARBAKIR (A.A) - 09.05.2011 - Diyarbakırspor Kulübü Müdürü Muhittin Ateş, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Bursaspor ile yapması gereken maçın taraftar olayları nedeniyle iptal edilmesine ilişkin, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Bursaspor'a vereceği cezayı tüm spor kamuoyu gibi Diyarbakırspor camiası ve Diyarbakırlılar bekliyoruz'' dedi. Yeşil-kırmızılı kulübün müdürü Ateş, yaptığı açıklamada, geçen yıl Diyarbakırspor üzerinde oynanan oyunların, haksız tutumların, Bursaspor'un Beşiktaş maçındaki tavırlarıyla bir kez daha açığa çıktığını, kamuoyunun da buna tanık olduğunu söyledi. Beşiktaş maçında TFF'nin Bursaspor'u adeta kurtarma çabası içinde olduğunu savunan Ateş, şöyle konuştu: ''Şayet dün Beşiktaş sahanın içine girmiş olsaydı Allah korusun ölümlü bir olay bile gelişebilirdi. Şimdi biz bütün ülke olarak merakla bekliyoruz. TFF'nin Bursaspor'a vereceği cezayı tüm spor kamuoyu gibi Diyarbakırspor camiası ve Diyarbakırlılar bekliyoruz. Bursaspor-Diyarbakırspor maçında çıkan olaylarda ırkçı söylemlerin ve yaralanmaya kadar varan, Diyarbakırspor bayrağını yakabilecek kadar cesaret eden Bursaspor taraftarının, dün bir kez daha görüldü ki ırkçı tavırlarıyla spordan uzak, holigan bir taraftar olduğu ortaya çıkmıştır. Bursaspor-Diyarbakırspor maçında aslında basit olarak yaşanan, bütün Türkiye kamuoyunu aylarca meşgul eden ve bundan dolayı çok haksız olarak yargılanan Diyarbakırspor olarak biz de şimdi merakla bekliyoruz. Bursaspor ne kadar gündemde kalacak ve ne kadar ceza alacak. Biz bu işin takipçisi olacağız. Hiç bir zaman bu tür olayları tasvip etmedik, etmiyoruz. Ancak Bursaspor'a verilecek cezaların da takipçisi olacağız. Eğer ciddi anlamda Bursaspor ve taraftarı cezalandırılmazsa, hak ettiği cezayı almazsa spor kamuoyunda hiçbir kulüp taraftarı artık ne TFF'ye ne de çıkan yeni şiddet yasasının ciddi anlamda uygulanacağına inanmayacak.''