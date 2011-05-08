-"BURASI GALATASARAY DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kulüp yönetim kurulunun hazırladığı 2010 faaliyet raporu hakkında görüş belirten üyelerden çoğu, ''Konuşan Fenerbahçe Platformu''nun bir gazeteye verdiği ve içerisinde kulübün mali durumuyla ilgili yönetim kuruluna sorular yönelttiği ilanı eleştirdi. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıda, rapor hakkındaki görüşler kısmında ilk sözü alan üye Suat Müftüoğlu, gazete ilanının ''Fenerbahçemiz için konuşuyoruz'' başlığıyla yayınlandığına dikkati çekerek, ''Konuşma, tartışma burada olur. Burada faaliyetleri, mali konuları eleştireceksiniz. Gazete ilanlarıyla afaki ifadelerle beyinlerimizi kuşku içinde bırakmak bunu yapanlara yakışmadığı gibi bu camiada hiç kimseye yakışmaz'' dedi. Kulübün gelirlerinin belki de ilk defa fazla olduğunu kaydeden Müftüoğlu, ''Biz gazetelerle denetlemeye başlarsak bu genel kurula ihtiyaç yok. Böyle bir yol mu açmak istiyoruz. Burası Galatasaray değil. O güzide kulübümüzün ne hale geldiğini görüyoruz. Oradaki gibi bir kaos mu yaratılmaya çalışıyor. Buna asla müsaade etmeyiz'' ifadesini kullandı. Müftüoğlu, konuşmasının sonunda üyelere yönetim kurulunu ayakta alkışlattı. Turgut Gür ise yaptığı araştırmada, Fenerbahçe'nin varlıklarının kendilerine gönderilen 2010 faaliyet raporunda gösterilen değerlerinden 3 kaz fazla, borcun da gösterilenden daha az olduğunu gördüğünü söyledi. Fenerbahçe'nin bugüne kadar böyle bir bilançoya sahip olamadığını vurgulayan Gür, ''Eskiden kongre yaklaştıkça paralı adam arardık. Bundan böyle kişilere, paralı adamlara ihtiyacımız yok'' dedi. Ogün Altıparmak da gazetedeki ilana üzüldüğünü vurgulayarak, Fenerbahçe Kulübü'nün 1.5 milyar dolar varlığı olduğunu belirterek, ''Futbolda da başarı var. Aykut hoca Daum'un 3'te 1 parasını alıyormuş. Daum'dan daha başarılı oluyor. Fenerbahçe bu gidişle dünyanın en zengin 10 kulübü arasına girecek. Bu ilanı veren arkadaşlar, ilanı verdiğiniz parayı altyapıdaki okullara verin'' diye konuştu. Ali Murat Şahinoğlu ise Fenerbahçe'nin futbolda başarılı olduğunu savuarak, ''Şanssızlık eseri kaçan son 2 şampiyonluk olmasaydı, Yıldırım dönemi futbolda en başarılı dönem olacaktı. Tüm branşlarda şampiyonluklar yaşıyoruz'' dedi. -ELEŞTİRİLER- Toplantıda söz alan bazı üyeler ise rapor hakkında eleştirilerde bulundu. Eski yöneticilerden Hulusi Belgü, kulübün mali durumunun pek iç açıcı olmadığını iddia ederek, ''Bilanço muhasebe teknikleriyle büyütülmektedir. 2011 yılında büyük maliyetlerle futbolcu transferi yapılacak, kulübün borcu artacaktır. Kulübümüz incelemeden futbolcu almaktadır. İdari giderler geçen iki yılda iki katına ulaşmıştır. 2010 yılında banka komisyonu, faiz ve kur giderleri olarak bankalara 50 milyon lira ödüyoruz. Neredeyse stadımızın bütün kombine ve gelirleriyle eşdeğer'' dedi. Gelir kaleminde 78 milyon liralık tesisleşme sponsorluklarının dikkati çektiğini bildiren Belgü, şöyle devam etti: ''Bu sene gelir tablosunun fazla olmasının sebebi budur. Bu, önümüzdeki sene 10 milyon lira olarak bütçelenmiştir. Fenerbahçe Kulübü gerçekte 55 milyon lira eksi vermiştir. Bu sponsorluk geliri artı olarak eklenmiştir. Pasiflerle ilgili Fenerbahçe'nin borçlarının vadeleri net bir şekilde açıklanmalıdır. Bu sene kulübün borçları 150 milyon lira artmıştır. Bunun en önemli nedeni 60 milyon lira ile uzun vadele banka borçlarıdır. Fenerbahçe büyük bir borç batağındadır. 30 milyon dolar toplamak için satılan hisseler, bugün kat be kat artmıştır. Yani ucuza satılmıştır. Aziz Bey, sizle 2 sene çalıştım, size olan saygı ve sevgimi herkes biliyor. Tek ricamız Fenerbahçe'nin kaynakları daha dikkatli harcanmalı.'' Bu arada, kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Belgü'nün halka arzla ilgili söylediklerine tepki göstererek, ''Halka arzı yaparken, sen de destek verdin'' dedi. Barış Ertül ise Fenerbahçe Kulübü'nün geçen dönemde bağımsız denetçi Deloitte tarafından, bu yıl ise İtimat tarafından denetlendiğine dikkati çekerek, ''Sayın başkan Deloitte'yi söylerken 'İlk 4'te' demiştiniz. İtimat ilk 10'da yok. Deloitte geçen yıl mali genel kuruldan sonra 9 Ağustos 2010 tarihinde yaptığı açıklamada, faaliyet raporunda yer alan derneğin resmi kayıtlarına istinaden hazırlanan mali raporlara denetçi görüşü vermediğini açıkladı. Bağımsız denetçiler konsalite tablo hazırlayıp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderiyor. Bir üyemiz 'Federasyona giden bağımsız denetçi raporlarına verin' demiş, yönetimimiz cevap vermemiş. Fenerbahçe Genel Kurulu, kulübün sahibidir. TFF'nin ekonomik bilgiyi bilip, kulübün sahibini bu bilgiden mahrum olması olmaz. 2009 yılındaki faaliyet raporlarındaki bazı rakamlarla Deloitte'nin açıkladığı rakamlar farklı. Bağımsız denetçi raporunu açıklayın, biz de gerçek durumumuz analiz edelim'' diye konuştu. Başkan Yıldırım, Ertül'e de oturduğu yerden tepki gösterdi. Taner Güven ise sorulan sorulara Aziz Yıldırım'ın herkesin anlayacağı dilde cevap vermesini isterken, Yıldırım ''Gazetede sormayın, burada sorun'' dedi. Bunun üzerine Güven, ''Sayın Yıldırım, size bir soru sorulduğu zaman bunu soranların Fenerbahçe düşmanı olduğunu savunmayın'' ifadesini kullandı. Genel Kurul Divan Başkanı Talat Yılmaz, eleştiri yapan üyelerin konuşması sırasında üyelerden tepkiler gelince, konuşanlara tepki gösterilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Orhan Demirel ise mali genel kurulun takım şampiyonluğa giderken değil, ligler bittikten sonra yapmanın daha doğru olduğunu söyledi. Kaya Enişte, kulüp ikinci başkanı Nihat Özdemir'in ayrılıp, yerine oğlunu getireceğini açıkladığını, bunu tasvip etmediğini, kulüpte böyle şeylerin demokratik yönden olması gerektiğini vurguladı. UEFA Kupası'nı kazanmış rakip kulübün başkanının ''Fenerbahçe bizi geçti'' dediğini belirten Enişte, ''Bu sene en verimli transferler yapıldı. Ancak hala takımımız yaşlı. Takım gençleştirilmeli. Real Madrid konumuma düşmemeliyiz, Barcelona olmalıyız. Belki Emenike alındı. 10 milyon avroluk Emenike değil, 100 bin dolarlık Emenike istiyorum. Büyük kulüp, büyük başkan olmak istiyorsanız 95 milyon avroya futbolcu olmayacaksınız, 95 milyon avroya oyuncu satan kulüp olmasınız. Fenerbahçe bugüne kadar hep tüketti, üretmedi'' dedi.