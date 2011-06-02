-"BUNLAR DİN, İMAN EDEBİYATI YAPIYOR" DÜZCE (A.A) - 02.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin din, iman edebiyatı yaptığını söyledi. Düzce'de Anıtpark alanında düzenlenen mitingde halka hitap eden Kılıçdaroğlu, Düzce'de yeni bir tarih yazılacağını ve bunun, halkın partisi CHP ile olacağını belirtti. İşçinin, esnafın, memurun, emeklinin partisi ile yeni bir sayfa açılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bu yeni sayfada yandaş değil, vatandaş olacak. Bu yeni sayfada vatandaş rahat bir nefes alacak. Bu yeni sayfada anneler çocuklarını okula gönderirken rahat edecek. Bu yeni sayfada herkes geleceğe ümitle bakacak. Bu yeni sayfada hiç kimsenin kimliği sorgulanmayacak. Bu yeni sayfada tüm insanlarımız başımızın üstünde olacak, hiç kimse ötekileştirilmeyecek. Yurt dışından ithal anguslar gelmeyecek. Benim meralarım var, benim çiftçim kazanacak. Üniversite öğrencileri yurtsuz kalmayacak. Benim gibi düşünmeyen insan özgürce düşünecek, biz saygı göstereceğiz. Demokrasi olacak. Fındık üreticisi hakkını alacak'' diye konuştu. Türkiye'nin fındıkta bir numara olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Türkiye, fındık üretim ve kalitesi anlamında dünyanın lideri. Peki neden fiyatta bir numara olmuyoruz? Fındığın fiyatını Hamburg'taki spekülatörler değil, Karadeniz belirleyecek. Alın teri karşılığını alacak. Alın terinin sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin telefonu dinlenmeyecek. Hiç kimsenin özel yaşamına girilmeyecek.'' Emeklilerin durumlarının hiç iyi olmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan mı doğruyu söylüyor, millet mi? Ben millete güveniyorum. 9 milyon emekli var, hepsinin oyunu istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakan aldığı aylıkla geçinemediğini söylüyor. Allah gözünü doyursun. Sen 'geçinemiyorum' diyorsun, ayda 700 lira alan biri nasıl geçinsin? Ben onu mahkemeye vereceğim. Mahkemede boyunun ölçüsünü alacağım. Erdoğan, sen kızının düğün davetiyesini, devletin uçağına binip götürmedin mi'' dedi. İntibak yasasını çıkaracağını ve esnaftan kesilen yüzde 15 faizi de kaldıracağını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Esnaf da halkın iktidarında rahat bir nefes alacak. Onların da 2b çözümü var, bizim de var. Bizim çözümümüz; toprak işleyenin, su kullananın. 'Al ananın ak sütü gibi kullan' diyeceğiz. Tapusunu da vereceğiz. Yıllardan beri zaten kullanıyor. Bu insanlar hırsızlık mı yaptı? Halkın iktidarında halk kazanacak. Yoksulluğu bitireceğiz. Onurlu Türkiye'yi kuracağız. Eğitimde kötü illerden birisi Düzce'nin günahı ne? Öğrenci ile öğretmeni buluşturamıyoruz. Atanamayan öğretmenler var. Bu öğretmenleri atayıp öğrenci ile buluşturacağız. Bunlar din, iman edebiyatı yapıyor. Yazık günah değil mi bu millete? Biz herkesi kucaklayacağız. CHP varsa herkes için var. Yeni CHP geçmişte kim varsa hepsine saygı duyuyoruz. Biz kimsenin arkasından konuşmayız. Biz kimsenin arkasından laf etmedik ama bir de onlara bakın. 1 milyon 700 bin çocuğun umudunu söndüren insanları görüyorsunuz. Çocuğunuzun umudunu söndüren AKP iktidarına ders verelim. Siz ders vermeye söz verdiniz. Recep Bey'in ezberi gene bozuldu. 12 Haziran'da şeytanın bacağını kıracağız. Recep Bey rüyada kabus görüyor; 'ya bu adam nerden çıktı' diye.''