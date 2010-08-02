-"BULAŞIK YIKAMA" TARTIŞMASI OSMANİYE (A.A) - 02.08.2010 - Osmaniye'de aynı evde kalan iki bekar arkadaş arasında ''bulaşık yıkama'' meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sinirlenen gençlerden biri, yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde, aynı evde olarak oturan öğrenci Yunus Emre T. ile Osmaniye F Tipi Cezaevinde gardiyan olarak görev yapan Mehmet Ç, ''bulaşık yıkama'' meselesinden tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan Yunus Emre T. bir süre sonra geri döndü ve evde yangın çıkardı. Binada oturanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evin iki odasındaki eşyalar zarar gördü. Yunus Emre T. gözaltına alındı.