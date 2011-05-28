-"BU İŞ KASETLE GENEL BAŞKAN OLMAYA BENZEMEZ" BOZÜYÜK (A.A) - 28.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Bu iş, kasetle genel başkan olmaya benzemez. Devlet idare etmek ciddi iştir beyefendi. Bu gidip Hakkari'de özerklikten bahsetmeye benzemez. Gel Bozüyük Meydanı'nda bahset bakayım'' dedi. Arınç, Bozüyük'teki İsmet İnönü Caddesi'nde partililer birlikte yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada düzenlenen mitingde halka hitap eden Arınç, milletin huzurunda alınlarının açık, başlarının dik olduğunu, hesabını veremeyecekleri hiçbir şeyin olmadığını söyledi. ''Başkaları öyle değil. Onların geçmişinde sabıkalar, kötü siciller var. 2000-2001 krizleri var. Ondan önce karmaşalar, kavgalar var'' diyen Arınç, şöyle konuştu: ''Onların zamanında darbeler, muhtıralar, şapkayı alıp kaçmak var. Onların zamanında milletin emanetini sokakta bırakmak var. Hamdolsun 2002'den bu yana adeta bir milat gibi, 2002'den önce, 2002'den sonra; AK Parti'den önce AK Parti'den sonra. Şimdi o bembeyaz sayfanın sahipleriyiz. Biz geldik hükümetin ciddiyetini, istikrarı gösterdik. Geçmişte koalisyon dönemleri vardı. Bizden önce üç buçuk yıl görev başında DSP-MHP-ANAP hükümeti vardı. Hükümet var mıydı, yok muydu belli değil. Ankara'da mıydı, neredeydi, o da belli değil. Tam 38 bakanları vardı. 20 devlet bakanları vardı. Çünkü, sadece bakanlık paylaşıyorlardı. Bir kırmızı plaka, bir sayın bakan hükümet kuruyorlardı. Yol, baraj, hastane yapmak yok. Maaş ödeyecek para yoktu. 20 hain, 20 hırsız bankaları batırınca, milletin sırtına 40 katrilyonluk yük gelmişti. Türk parasını perişan ettiler. Paranın başında 1 vardı, arkasında maşallah Kurtalan Ekspresi gibi 10 tane sıfır. Onlar milliyetçiliği, halkçılığı, sosyal adaleti sıfır eklemekte buluyordu. Bugün 1 lira neredeyse 1 dolar. Çok şükür. Türk parası kıymet kazandı.'' Arınç, Bozüyük'te siyaset yapan birilerinin kulaklarını çınlattığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Sizin Başbakanlarınız, Hazine'de para kalmayınca, yüzde 139 faizle borç alıyorlardı tefecilerden. Maaş böyle ödeniyordu. IMF'ye borç, böyle ödeniyordu. O günler geride kaldı. Hazine rezervlerinde 100 milyar dolar paramız var. AK Parti hükümeti IMF'yi Türkiye'den kovalı 3 sene oluyor. Onların hükümeti döneminde büyüme hızı eksi 9'lardaydı. 2010 yılında ise Arjantin ve Çin'den sonra 192 devlet içinde üçüncü sırada, yüzde 9 ile büyüyor. Gayri Safi Milli Hasıla onların döneminde 170 milyar dolar, şu anda 750 milyar dolar. O zamanlar ihracat 20 milyar dolardı, şimdi 137 milyar dolar. O zaman fert başına düşen milli gelir ortalama 2 bin dolardı, şimdi 10 bin 500 dolar oldu. Her şeyi katlayarak, güzelleştirerek mesafe alıyoruz.'' AK Parti olarak 15 gün sonraki seçimi bir tarafa koyduklarını, 2023'ü düşündüklerini, 2023'e hazır olduklarını belirten Arınç, ''2023'te herkesin ortalama geliri 25 bin lira olacak. Bunu yapacağız. 'Atma Hasan, atma Recep' diyemezsiniz. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Eserler ortada, eserlerin sahipleri iktidarda. Bu eserlerin sahipleri yine iktidar olacak'' dedi. -''DEVLET İDARE ETMEK CİDDİ İŞTİR BEYEFENDİ''- Bakan Arınç, şöyle devam etti: ''Karşımda güzel bir poster var. Milletvekili arkadaşımızın yanındaki herhalde 'Bay Kemal' olmalı. 'Bay Kemal'in Türkiye'de yapabildiği tek şey, SHP döneminde SSK Genel Müdürlüğü yapmak. Başka bir marifeti olmamış. Bu marifetindeki en büyük hatası SSK'yı batırmak. Hazine'den sürekli para çekmek ve SSK'yı bir daha ayağa kalkamaz hale getirmek. Bu yüzden 1999 yılında genel müdürlüğü bitmiş, (kendimi parlamentoya atayım da kurtulayım) demiş. 1999 yılında Ecevit'in partisine müracaat etmiş. Ecevit, 'Seni istemem, sen SSK'yı batıran adamsın, sana güvenmiyorum' demiş. O yüzden 'Ben şunu vereceğim, şunu dağıtacağım, bunu asacağım, bunu keseceğim', bırak bu lafları. Senin istikbalin yok, senin mazide kara kutuların var. Sen o dönemlerin hesabını bile verememişsin. Bunu nereden vereceksin, hangi akılla, hangi programla vereceksin. Bu iş, kasetle genel başkan olmaya benzemez. Devlet idare etmek ciddi iştir beyefendi. Bu gidip Hakkari'de özerklikten bahsetmeye benzemez. Gel Bozüyük Meydanı'nda bahset bakayım. Batman'a gidiyor, 'Genel af çıkaracağız' diyor. Maşallah, Ankara'da aklına gelmeyen Batman'da geliyor ama şimdi lafı çevirdi, çark ustası olduğu için. Diyor ki, 'ben o özerklikten şunu kast ettim, yerel yönetimleri güçlendireceğiz.' Maşallah, keramet buyurmuşlar. AK Parti 10 yıldır ne yapıyor? İlgili tüm kanunları çıkardık.'' Eskiden köydeki vatandaşların temiz içme suyu istediğini anımsatan Arınç, ''Bütün köylerin içme suyu sorununu hallettik. Artık köyde yaşayanlar doğalgaz istiyor'' diye konuştu. Bakan Arınç, 15 gün sonra seçim olduğunu, Türkiye'nin kurda kuşa yem edilmemesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: ''İstikrarı bozmayalım. Ağzımızın tadı gitmesin. Bizim için bu işler zor işlerdir, külfetli işlerdir. Bir elimiz yağda, bir elimiz de balda zannetmeyin. Başbakan'ın haline bakın, bizim halimize bakın. Beş yıl Meclis Başkanlığında ne çektiğimi Allah bilir. O, sekiz yıldır Başbakanlık'ta ne çile çekiyorsa sizin için çekiyor. Hırsızlıklara, haksızlıklara, yalanlara dolanlara karşı milletimiz için sabrediyor. Yeter ki ülkenin huzuru, ekonomisi bozulmasın. Yeter ki hizmetler aksamasın ve biz milletimize hiçbir zaman bedel ödetmeyelim. Avrupa borç içinde, maaşlar ödenemiyor. Çok şükür biz, Türkiye'de herkesin maaşını zamanında ödüyoruz.'' Bakan Arınç, daha sonra beraberindekilerle Bozüyük Belediye Başkanı Ahmet Berberoğlu'nu ziyaret etti.