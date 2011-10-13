-"Bugünkü tedbirlerden toplam 5,5 milyar lira bekliyoruz" ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünkü tedbirlerden gelir beklentisinin 5,5 milyar lira olduğunu bildirdi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile beraber Başbakanlıkta bugün düzenlediği basın toplantısında Orta Vadeli Programı açıkladı. Programın ardından Maliye Bakanı Şimşek, bugün yapılan vergi düzenlemelerine ilişkin bir soru üzerine, bu tedbirlerden toplam gelir beklentilerinin 5,5 milyar lira olduğunu kaydetti. Şimşek, bunun yaklaşık 771 milyon lirasının alkollü içeceklerden, 2 milyar 753 milyon lirasının tütün ve tütün mamüllerinden, 920 milyon lirasının motorlu taşıtlardan, 660 milyon lirasını cep telefonlarından, 350 milyon lirasının da KKDF oranlarındaki artışlardan oluşacağını kaydetti. KKDF oranlarının artırılmasının tamamen cari açığa yönelik bir tedbir olduğunu belirten Şimşek, benzer şekilde cep telefonlarındaki ÖTV artışın da cari açığa yönelik bir tedbir olduğunu söyledi. Motorlu araç satışlarında binek muadili ticari araçlardaki artışın ise haksız rekabeti azaltmaya yönelik olduğuna dikkati çeken Şimşek, buna karşı tütün mamullerindeki düzenlemenin ise tamamen bir güncelleme olduğunu ifade etti. Maliye Bakanı Şimşek, bundan sonra herhangi bir vergi ya da oran artışının söz konusu olmadığını belirterek, ''Ama maktu vergide yeniden değerleme çerçevesinde bir güncelleme olabilir'' dedi. Şimşek, alınan tedbirlerin önemli ölçüde güncellemeleri içerdiğini, bir kısmının da cari açığa yönelik olduğunu söyledi. Alınan tedbirlere ilişkin olarak da Bakan Şimşek, ''Bunun bir artış olarak görülmemesi lazım. Bu tedbirler bütçe öncesi alınmış tedbirlerdir'' dedi.