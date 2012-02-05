-"Bu topraklar piyangodan çıkmadı" EDİRNE (A.A) - 05.02.2012 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''AK Parti milleti şekillendirmek için ortaya çıkmadı, milletin değerlerine, gerçeklerine, arzu ve beklentilerine göre şekillenerek ortaya çıktı. Bu özelliği, onu diğer siyasi partilerden ayıran bir özelliğidir'' dedi. Bakan Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda AK Parti Edirne Merkez İlçe Teşkilatı Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi. AK Parti'nin milletin değerlerine göre kendini şekillendiren bir parti olduğunu ifade eden Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Sıradan bir siyasi parti olarak ortaya çıkmadık, 21. yüzyıl Türkiye'sinde Türk Milletinin siyasete yeni bir bakışı olarak, siyasetin yeni bir nefesi olarak, siyasetin yeni bir cephesi olarak, siyasetin doğru ve merkez adresi olarak ortaya çıktık. AK Parti milleti şekillendirmek için ortaya çıkmadı, milletin değerlerine, gerçeklerine, arzu ve beklentilerine göre şekillenerek ortaya çıktı. Bu özelliği, onu diğer siyasi partilerden ayıran bir özelliğidir. Herkese kapılarını açarak ortaya çıktı, bölge, zümre, kısım, cinsiyet, ekonomik güç, eğitim seviyesi ayrımı yapmadan siyasetin yapısını şekillendirdi.'' Dünyanın, milletlerin, anlayışların değiştiğine işaret eden Bakan Şahin, şöyle devam etti: ''Türkiye 20. yüzyılda statik yapısıyla, belirleyici, şekillendirici anlayışlarıyla, katı veya yumuşamaya çalışsa da yumuşayamayan fikir merkezleri ve kategorileriyle bir türlü kendini aşamıyor, değişen dünyaya ayak uyduramıyordu. İşte 21. yüzyılın hemen birinci yılında, 2001'de Türkiye bir şeyi arıyor, ihtiyacını hissediyordu. Edirne'den Hakkari'ye kadar bu ihtiyaç vardı. Milletimizin beklentisine, arzusuna cevap veren bir siyasi yapı ve adres olarak çıktı. O günden bu güne varlığını sizlerin, milletimizin destekleriyle devam ettiriyor.'' -''AK Parti'ye oy vermeyip pişman olanlar var''- Bakan Şahin, AK Parti'nin oy oranının artığına da işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu ülkede AK Parti'nin 12 Haziran ölçümlerinde oy oranı yüzde 50 idi, bugün yüzde 53,54,55 bandında gidiyor. Bize oy verip pişman olan yok. Aksine bu ülkede AK Parti'ye oy veremeyip de (keşke verseydim, bir dahaki sefere oy veririm) diyenler var.'' AK Parti mensupları olarak biraz daha fazla yorulmak, biraz daha fazla sorumluluk almak durumunda kaldıklarını bildiren Bakan Şahin, ''Birileri siyaseten bu memlekete hizmetin, tarihi bir görev, sorumluluk olduğunun farkında olmalıydı, olduk, oldular, oldunuz. Bütün AK Parti camiası, 6 milyon üyemizi, 22 milyon seçmenimizi gönülden, ülkem, milletim adına, bu memleketin geleceği adına kutluyorum, saygıyla anıyorum'' dedi. -''Sıradan bir ülkede değiliz''- Bakan Şahin, İstanbul'da üniversite öğrencisiyken Edirne'ye ziyaretiyle ilgili bir anısını paylaşarak, Kapıkule Sınır Kapısı'na gittiğinde orada çok farklı duygulara büründüğünü anlattı. Kapıkule Sınır Kapısı'nın ötesine geçemeyince özgürlüğün ne demek olduğunu anladığını ifade eden Bakan Şahin, şunları söyledi: ''Kapıkule'ye kadar sorun yoktu, özgürlük veya esaret ya da özgürlüğün başladığı bittiği yeri orada gördüm. İstanbul'dan Edirne'ye özgürce geldik ama farkında değildik, Kapıkule'ye de dolmuşla gittik, ama Kapukule'den öteye bizi götüremedi. Bir yerde durduk, o gün vatanın ne olduğunu, özgürlüğün kıymetini, daha öteye gitmenin zor bir şey olduğunu ama bu tarafın güzel bir şey olduğunu anladım. Bir yer var ötesi farklı, berisi farklı. Geldiğimiz dünyada çocuklarımız benim 1975'te hissettiklerimi aynı netlikte fark edemeyebiliyor. Çünkü yurt dışına çıkarken, havayoluyla gidiyor, pasaport işlemleri de e-pasaportla çok kolay. Bin, git çok kolay.'' Herkesin Edirne'ye gelmesi, Kapıkule'de durması gerektiğini ifade eden Bakan Şahin, ''Ondan sonra da ötenin farklı olduğunu görüp, Edirne'den geriye gitmesi lazım. İstanbul'a yetmez, Sakarya olmaz Bolu'ya, Ankara'ya, Sivas'a, Ankara'ya, Van'a, Hakkari'ye gitmesi lazım. Şemdinli'de Derecik'in öte tarafında, iki ülke var, o sınırı da görmek lazım. Burası Edirne, burası başkent, tarih şehri, yiğitler otağı. Diğer şehirler farklı mı. Hepsi destanların otağı şehirler. Hakkari, Van, Kars. Edirne yokken 1064 yılında Kars vardı. Hasan Harakani Hazretleri ruhaniyetiyle bekliyor bu vatanı. Sıradan bir toprakta değiliz, sıradan bir ülkede değiliz, piyangodan çıkmadı. Ter var, yorgunluk var, şehadet var, kan var, şehitlik var, gazilik var...''