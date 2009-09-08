"Bu gayle beni yazmayın"

Bebek'te İngiliz arkadaşı Chris ile gezerken görüntülenen Hande Ataizi, "Bu 'gay'le beni yazmayın. Bu mu benim sevgilim olacak?" diye konuştu.

Aaa Ramazan’da mıyız?"

Masasına basın mensuplarını davet eden Ataizi, "Buyurun gelin bir şeyler için" derken, 'Niyetli' olduğunu söyleyen muhabirlere, "Aaa Ramazan’da mıyız" karşılığını verdi.

Seven insan kıskanır

Ünlü oyuncu iki yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Philippe Amram'ı unutamadığını anlatarak, "Onu başka bir kadınla görürsem kıskanırım. Aynı mekanda karşılaşsak inanın ben çekip kalkar giderim. Çünkü içim acır. Seven insan kıskanır. Halen onu seviyorum ama şu an kimseye aşık değilim" dedi.