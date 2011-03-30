-"BU DEĞERLENDİRMELERİ CUMHURBAŞKANI YAPMAMALI" TBMM (A.A) - 30.03.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın kitap taslağının toplatılmasıyla ilgili değerlendirmelerinin ''bir cumhurbaşkanının yapması gereken değerlendirmeler olmadığını'' savunarak, ''Cumhurbaşkanı bıraksın kim ne okuyorsa okusun'' dedi. Vural, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Taner Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti. Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan tasarının komisyonda kabul edildiğini anımsatan Yücel, tasarıda diş hekimliğinin 8 dalda uzmanlık alanının olmasının öngörüldüğünü, bunu kabul etmediklerini ifade etti. Yücel, bu maddenin Genel Kurul aşamasında tasarıdan çıkarılması için MHP'den destek istediklerini kaydetti. Vural da bir düzenleme yapılırken, bunun paydaşlarıyla birlikte oluşturulması gerektiğini ifade etti. Sağlık Komisyonundaki milletvekilleriyle görüştüğünü ve bu konuda bir düzeltme yapılması için partiler arasında kanaatin oluştuğu bilgisinin kendisine geldiğini ifade eden Vural, konunun siyasi değil teknik olduğunu, tasarının, diş hekimlerinin istediği şekilde Genel Kuruldan geçmesi için destek olacaklarını söyledi. -GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI- Vural, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ahmet Şık'ın kitap taslağının toplatılmasıyla ilgili 'en büyük PR çalışmaları oldu' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Lüzumsuz bir açıklama. Bir cumhurbaşkanının böyle bir değerlendirmede bulunması yakışıksız olmuştur. 'Buna, şuna hizmet ediyor...' Peki Cumhurbaşkanı kime hizmet ediyor? O zaman bir takım davalar konusunda yapılan eleştiriler de AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor. Bu değerledirmeler, bir cumhurbaşkanının yapması gereken değerlendirmeler değil. Sorun neredeyse o soruna odaklanmak lazım. Cumhurbaşkanı da başkalarının ağzıyla konuşuyor. Bunu bir başkası daha söylemişti. Pazarlamadan iyi anlıyor mu anlamıyor mu bilmiyorum Sayın Cumhurbaşkanı, ama bence işte ben de konuşayım, laf ola beri gele kabilinden bir ifadeden başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu meseleye demokrasi, hukuk devleti, düşünce ve ifade hürriyeti, temel haklar çerçevesinde bakması lazım, ticari açıdan bakmasını doğru bulmuyorum. Hep kafa ticarete mi çalışır? Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesi de belki bir bakıma PR olarak bir kitabın pazarlanmasına ya da okunmamasına yönelik tavır olarak değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanı bıraksın kim ne okuyorsa okusun. Okuduklarına karışırlar, satılana karışırlar, sorulana karışırlar. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu sırça köşkte oturanlar kendilerini bulunmaz Hint kumaşı, milletin üstünde büyük bir otorite, her şeyi en iyi bilen kimseler olarak görüyorlar.'' -CİNSEL SUÇLARLA İLGİLİ YASA TEKLİFİ- Vural, AK Parti'li milletvekillerinin yarın komisyonda görüşüleceK cinsel suçlarla ilgili yasa teklifiyle ilgili tavırlarının ne olacağı sorusu üzerine, bu konuda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını söyledi. Türkiye'de bugün cinsel suçların artmasını sağlayan ortamın kimler tarafından, neden düzenlendiğinin bulunması gerektiğini dile getiren Vural, muhafazakar değerlerle uyumlu olmayan bir toplum ve aile yapısının giderek ağır basma eğiliminde olduğunu savundu. Vural, ''15 yaşından büyük olanların karışılıklı ilişkide bulunmasını şikayete tabi suç haline dönüştürenlerin, zinayı suç olmaktan çıkarmış zihniyetin, TCK ekseninde bakıldığı zaman bu konularda siyasi tercih olarak bu zemini hazırlayan ortamı belirlemiş olduğunu görüyoruz'' diye konuştu. Suçla mücadelenin önemli olduğunu ancak suçun ortamını oluşturan nedenlerin de aynı şekilde önem taşıdığını belirten Vural, ''Kendisine muhafazakar demekle beraber son derece liberal, uçuk, radikal, marjinal bir yönetim anlayışının oluşturduğu bir ortam içerisinde suçluların yetiştiğini görmemiz lazım'' dedi. Vural, ''İdamın caydırıcı olduğuna ilişkin bir kanaatleri varsa bakalım komisyon da AKP'li vekiller nasıl bir tavır sergileyecekler, merak ediyoruz'' diye konuştu.