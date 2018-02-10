Mergim Özdamar / İstanbul, 10 Şubat (DHA) – Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Refik Erzan, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden (AB) ayrılmasında (Brexit) temel nedenin küreselleşme olduğunu söyledi ve \"Brexit küreselleşmenin iyi yönetilememesinden kaynaklandı\" dedi.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Brexit’in, Avrupa Birliği’nin (AB) dış ekonomik ilişkileri üzerindeki etkisi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği için sonuçlarını tartıştı. Panele İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İKV Başkan Yardımcısı Haluk Kabaalioğlu’nun da aralarında bulunduğu, çeşitli akademik kurumlardan ve iş dünyasından temsilciler katıldı.

Panelde Brexit sonrası Birleşik Krallık-AB ilişkilerinin Türkiye için model olup olmayacağı, AB-Türkiye ticaret ilişkileri, ekonomik entegrasyon, Ankara Anlaşması, tek pazar, Avrupa Ekonomik Alanı ve gümrük birliği gibi konular tartışıldı.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Akkoyunlu Wigley, gümrük birliğinin uzatılması ile ilgili çalışmalar ışığında, “Çalışmalar daha derin bir entegrasyon olursa, refahın artacağını gösteriyor. Gerek Birleşik Krallık-Türkiye, gerek Türkiye-AB ilişkisi için mümkün olan en iyi senaryo, bazı serbest dolaşım ve tek Pazar unsurlarının yer aldığı bir gümrük birliğidir” dedi.

Birleşik Krallık’ın dünyadaki serbest ticaretin önemli bir lideri olduğunu ve Brexit’in küresel ticaret ilişkileri açısından önemli bir etkisi olacağın vurgulayan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Refik Erzan, “Brexit, gümrük birliğine girdiğinizde hiçbir söz hakkına sahip olmadığınızı gösteriyor; itaat etmek zorundasınız. Eğer AB yeni bir serbest ticaret anlaşması uygularsa sen, onun bir parçasısın, ama gerçekten onun bir parçası değilsin. Dolayısıyla insanlar şimdi Türkiye\'nin yıllardır tahammül ettiği garip durumu fark ediyor\" dedi.

Erzan ayrıca Brexit ile Trump’ın seçimi arasında paralellik olduğunu söyledi ve “Bir ekonomist olarak şunu söyleyebilirim ki, temel sebep küreselleşmedir ve Brexit küreselleşmenin iyi yönetilememesinden kaynaklandı” dedi.

Sussex Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jim Rollo ise, “Brexit, gümrük birliği ve tek pazarı bir arada özetleyebileceğiniz bir sistemden çıkmaktır. Bu mevcut ticareti kötü etkiliyor çünkü bu anlamda özellikle de düzenlemeler ve standartlar açısından, AB’nin benzer başka bir örneği yok. Koruma miktarı ve bariyerler kaldırılacağı için sonuçları büyük olacak” dedi.

Brexit’i demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konular açısından değerlendiren Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit, “Brexit gibi konular Türkiye’de Avrupa Birliği’ne şüpheli yaklaşımı artırıyor” dedi.