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Dünya

"BM örgütlerine girme çabası kimsenin yararına değil" CANNES (A.A)

03 Kasım 2011 15:00

-"BM örgütlerine girme çabası kimsenin yararına değil" CANNES (A.A) - 03.11.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, Filistinlilerin diğer BM örgütlerine girme yönündeki çabalarının, kimsenin yararına olmadığını söyledi.  Ban, G-20 zirvesinin yapıldığı Cannes'da Associated Press ajansına verdiği demeçte, Filistinlilerin çabalarının sonucu olarak BM örgütlerinin fonlarının kesilmesi durumunda "milyonlarca" insanın bu durumdan etkileneceğine dikkati çekti.  Filistin yönetiminin dışişleri bakanının, Filistinlilerin BM'nin diğer 16 örgütünün üyesi olabilmek için başvuruda bulunacağını açıkladığını hatırlatarak, bu çabaların, "Filistinliler ve hiç kimse için faydalı olmadığını" kaydetti.  ABD ve Kanada, UNESCO'nun Filistin'in üyeliğini onaylamasının ardından bu örgüte sağladıkları fonları kesme kararı almışlardı.

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