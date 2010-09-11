-"BLACK SEA HAWK" TATBİKATI SONA ERDİ KİEV (A.A) - 10.09.2010 - Türkiye, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya'nın sınır ve sahil güvenlik güçlerinin ortak tatbikatı "Black Sea Hawk", sona erdi. Ukrinform ajansının haberine göre, "Black Sea Hawk 2010" tatbikatı, Karadeniz'e Sahildar Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği Forumu çerçevesinde, Ukrayna komutasında yapıldı. Üç aşamalı olarak yapılan tatbikatın birinci aşamasında, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan sahil güvenlik güçleri hayali kaçakçılık ve yasa dışı geçişleri önledi. Tatbikatın ikinci aşamasında Ukrayna, Rusya ve Türkiye sınır muhafızları, uluslararası yelkenli yarışlarında fırtınaya yakalanan ve sahil güvenlik ile bağlantı kuramayan üç yelkenliyi arama ve kurtarma çalışmalarını yürüttü. Tatbikatın son aşamasında, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye sınır ve sahil güvenlik güçleri, Karadeniz'in Doğu kısmında sahte mal yüklü olduğundan şüphelenilen bir geminin güzergahını takip ederek, geminin, bu bölgedeki limanlara girmesini önlemek, geminin alıkonulması ve kovuşturulması için koordinasyon sağlanması yönünde çalışmalar yaptı.