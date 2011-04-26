-"BİZİM EVİ DE İZLİYOR MUSUN" ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Ankara Valiliği'nin Varlık Mahallesi'ndeki kampüsünde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS-MOBESE) incelemelerde bulunan Emine Erdoğan, Vali Yüksel'e ''Bizim evi de izliyor musun'' diye sordu. Emine Erdoğan, Sosyal Hizmetler Araştırma ve Belgeleme Eğitim Vakfı ile Ankara Valiliği'nin iş birliğinde kurulan Ankara Yaşam Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel ve eşi Emine Yüksel'in de eşlik ettiği ziyarette Emine Erdoğan, evlerinde yalnız yaşayanlara, evden çıkamayanlara, kronik rahatsızlıkları bulunanlara, kesintisiz hizmet sunan merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yetkililerden Yaşam Destek Merkezi'nin ilaç saatini hatırlatma, acil yardım alma veya psikolojik destek gibi hizmetler sunduğunu öğrenen Emine Erdoğan, ''Umarım bu sistem kısa zamanda yaygınlaşır, pilot uygulama olduğu için burada bir sorun olmazsa inanıyorum bu sistem yaygınlaşacak'' dedi. Emine Erdoğan, Ankara Valisi Yüksel'in, hasta ve yaşlılara da verilen bir butona basarak sistem operatörleriyle iletişimini izledi. Daha sonra Teledestek operatörleriyle sohbet eden Erdoğan, bir süre çalışmaları izledi. Ankara Valiliği'nin mobil olarak hizmete sunduğu Nüfus Cüzdanı Değiştirme ve Yenileme Noktası'nda da incelemelerde bulunan Erdoğan, sistemin öncelikle muhtarlara anlatılması gerektiğini vurguladı. -EMİNE ERDOĞAN MOBESE MERKEZİ'NDE Erdoğan, Ankara Valiliği'nin Varlık Mahallesi'ndeki kampüsünde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS-MOBESE) de incelemelerde bulundu. Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve eşi Bahar Çatalkaya'nın çiçeklerle karşıladığı Erdoğan, MOBESE Sistemi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sistemin kurulmasından itibaren trafik suçları ve asayiş olaylarında düşüş olduğunun belirtilmesi üzerine Emine Erdoğan, Vali Yüksel'e ''Bizim evi de izliyor musun'' diye sordu. KGYS Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla da sohbet eden Erdoğan, merkeze ne tür çağrıların geldiğini sordu ve ''Bize kız istemek için bile müracaat geliyor'' diye konuştu. Emine Erdoğan'ın bugünkü ziyaretlerinin son durağı ise Ankara dışından tedavi için Demetevler Onkoloji Hastanesi'ne gelen hastalar ve yakınlarının kaldığı pansiyon oldu. Ankara Valiliği'nin kiraladığı pansiyonda ücretsiz olarak kalan hasta ve yakınlarıyla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, zaman zaman duygulandı. Erdoğan, pansiyondaki odaları da gezdi. Emine Erdoğan'a pansiyondan ayrıldığı sırada vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.