-"BİZİ HANTALLAŞTIRIR" ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Dünyada bu kadar büyük bir Yargıtay yok. Avrupa'daki tüm yargıtayları toplasan bizim kadar etmez. Avrupa'dakilerin toplamı kadar yüksek mahkememiz olacak. 137 kişi daha olması bizi hantal bir yapı haline getirir'' dedi. Gerçeker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hasan Gerçeker, Yargıtay'ın yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa tasarısının TBMM'deki görüşmelerinin ertelenmesini istediklerini belirterek, bu konunun çok önemli olduğunu ve aceleye getirilmemesini istediklerini aktardı. Gerçeker, ''Taslakla ilgili TBMM'deki görüşmelerin ertelenmesini, aceleye getirilmemesini talep ettik. Bakalım ne kadar ertelenecek'' diye konuştu. Gerçeker, ''Tasarıyla Yargıtay yeniden şekillendiriliyor. Dosyaların bir daireden alınıp başka daireye verilmesi gibi ayrıntılar var. Bu konulardaki çekincelerinizi ilettiniz mi'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Bu konularda iş biraz hukuki olmaktan çıkıyor, siyasete giriyor. O konularda bir şey söylemek istemiyorum, onları da söyledim. 'Bunlara gerek yok' dedim. Zaten Birinci Başkanlık Kurulunun görevi Nisanda bitiyor. Mesela Başkanlar Kurulu orada iki bölüm halinde hazırlanmış, bunların sakıncalarını söyledim. Buranın işleyişini bilmek lazım. Hiç kimse iş almak istemez, bir sürü tartışma olur. Bunu yine eskisi gibi Başkanlar Kurulunun yapması daha yerinde olur. 350 kişiyle nasıl karar alacaksınız? Hiçbir daire iş almak istemeyecek, tartışmalar olacak. Bunları bize sorsalardı, görüşümüzü alsalardı söylerdik.'' ''Görüşmede Başbakan ve Bakanın yaklaşımları nasıldı'' sorusu üzerine de Gerçeker, ''Olumsuz diye bir şey yok. Aktardıklarımızı değerlendirecekler. Bir hükümet ya da bir bakanlık bir tasarıyı hazırlayıp Meclis'e göndermişse mutlaka onu bir noktada benimsemiştir. O görüşü değiştirebilmek için çok güçlü tezleriniz olması lazım, ortaya koymanız lazım'' diye konuştu. -ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ KANUNU TASARISI- Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesine ilişkin yasa tasarıyla ilgili Yargıtay'ın görüşünün en ince ayrıntısına kadar hazırlandığını ve kamuoyuna açıklandığını söyleyen Gerçeker, görüşmede, tasarıdaki Anayasa'ya aykırı hususları da izah ettiklerini belirtti. Tasarının alt komisyona alındığını anımsatan Gerçeker, ''Önemsendi bizim tezimiz ki, daha detaylı incelemek için alt komisyona aldılar'' dedi. Gerçeker, bugüne kadar maddi, mali konuları hiç gündeme getirmediklerini, ancak bu tasarıda Anayasa Mahkemesi'nin lehine mali yönden önemli iyileştirmeler olduğunu belirtti. Bunun yüksek yargıda dengeyi alt üst eden ayrıcalıklar yaratacağını ifade ettiklerini aktaran Gerçeker, ''Buradakiler de yüksek hakim. Oradakilerle aynı ücreti alıyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne böyle bir ayrıcalık tanındığı zaman bu denge de bozulacak. Anayasamıza göre yüksek mahkemeler arasında hiyerarşik bir sistem yok. Bütün yüksek mahkemeler aynı'' diye konuştu. -''(BİNA SORUN OLMAZ) DEDİLER''- Yeni üyelerin seçilmesiyle bina sorunun da halledileceğinin kendilerine söylendiğini ifade eden Gerçeker, Yargıtay'da şu anda bir kişiye daha yetecek yer bulunmadığını söyledi. Gerçeker, ''(Bina sorun olmaz, biz altyapısını oluşturacağız) dediler. Artık bilmiyorum nasıl bir yol bulacaklar, göreceğiz'' dedi. Bir başka soru üzerine Gerçeker, ''Başbakan'ın bir yorumu olmadı, daha çok dinledi. Adalet Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı da vardı. Onlardan bilgi aldı. Kendi aralarında değerlendirdiler'' diye konuştu. Gerçeker, ''Yaptığınız görüşmelerden umutlu musunuz? İktidarın TBMM'de sayısal bir çoğunluğu var. Sizce sonuç ne olur'' sorusu üzerine de ''Her şey sayısal çoğunluk değildir. Kamuoyunun yarattığı bir baskı da var. Bunu bizim için söylemiyorum. Bunu da dikkate almaları gerekiyor'' dedi. Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasına Yargıtay ve Danıştay'ın karşı çıktığı yönünde bir kanı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Gerçeker, ''Yargıtay sürekli her şeye karşı çıkıyor deniyor. Biz neden karşı çıkalım? Kimse demesin, Yargıtay hep karşı çıkıyor diye. Böyle bir şey yok. Başka bir çözüm yolu yoksa niye karşı çıkalım'' diye konuştu. Bölge adliye mahkemeleri Haziran ayında faaliyete geçirilecekse yeni daireler kurmaya gerek olmadığını ilettiklerini belirten Gerçeker, şu anda iş yükünün en acil çözümünün, bölge adliye mahkemelerinin bir an önce faaliyete geçirilmesi olduğunu dile getirdi. Tasarıya göre Yargıtay'a yeni 137 üye daha geleceğini anımsatan Gerçeker, ''Dünyada bu kadar büyük bir Yargıtay yok. Avrupa'daki tüm yargıtayları toplasan bizim kadar etmez. Avrupa'dakilerin toplamı kadar yüksek mahkememiz olacak. 137 kişi daha olması bizi hantal bir yapı haline getirir'' diye konuştu. Gerçeker, tasarının ayrıntılarının değil, artık somut konuların ele alınması gerektiğini vurgulayarak, artık ''sen haklısın, ben haklıyım'' demenin yarar sağlamayacağını ifade etti. Gerçeker, ''Bir hastalık var. Bu hastalığı iyileştirmemiz lazım'' dedi. Gerçeker, iş yükünün giderilmesi için söz konusu düzenlemenin yeterli olmayacağını da belirtti.