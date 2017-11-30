"Biz çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz"

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ adlı projesi kentte büyük destek gördü. Geçtiğimiz yıl 8 Mart’ta startı verilen projeye vatandaşlar da destek veriyor.

Proje kapsamında Yalova’da yaşı 18’den küçük olan gelin adaylarına moda evleri gelinlik dikmiyor ve satmıyor, kuaförler de gelin makyajı ve saçı yapmıyor. Yalova Terziler Odası Başkanı Erdal Kardaşko, proje hakkında yaptığı açıklamada,\"18 yaşın altında kız çocuklarına oda yönetim kurulu olarak gelinlik dikmeme kararı aldık. Çocukluğunu yaşayamamış, genç kızlığını yaşayamamış 18 yaşın altından küçük insanların evlendirilmesine karşıyız. Bu gibi projeleri de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar da denetimlerini sürdürüyoruz. Berberler Odası da projeye dahil oldu. 18 yaşın altındaki kızların saçlarını yapmıyorlar. Güzel bir proje oldu. Yalova ve Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Biz projenin sonuna kadar destekçisiyiz\"dedi. Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk de Yalova Kadın Meclisi’nin bu projeyi desteklediklerini belirterek, “Yalova’da 18 yaşın altında küçük gelinler olmasın adı altında ve aynı zamanda damatlar olmasın adı altında bir çalışma başlattık. Bu projeye Yalova Berberler ve Kuaförler Odası olarak destek verdik. Biz Nurten Hanıma bu çalışmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman kendisine yardımcı olacağız” diye konuştu. Yaklaşık 14 yıldır Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Nurten Anıl da, “Gündeme damga vuran çok önemli projelerle, kadına ve çocuklara karşı önemli projelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çocuk gelinler olayı gün geçtikçe artıyor. Bu sayının azalması için elimizden geldiğince bir şeyler yapma çabası içersindeydik. Böyle bir proje geliştirdik. Çocukluğumu çalmayın adı altında. Çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz. Bir tane bile olsa o çok demektir. Bu proje gerçekten Yalova halkı tarafından sevildi ve tutuldu. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Halam Geldi filmi ile birlikte lansmanını yaptık projemizin. Ben Şenol Bey ve Erdal Beye de çok teşekkür etmek istiyorum. Onların nezdinde de Türkiye Federasyonlar Başkanlarına teşekkür ediyorum. Onlar da bize kayıtsız şartsız bu projede destek oldular. Hiç kimse bir çocuğun çocukluğunu çalma hakkına sahip değil. O nedenle biz çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz” şeklinde konuştu. Yalovalı vatandaşlar da projeyi desteklediklerini belirtti.



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-terziler odası başkanı ile röp

-berberler odası başkanı ile röp

-kadın meclisi başkanı ile röp

-afiş asılması

-detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)