-"BİZ ALEVİLER DE 'HAYIR' DİYECEĞİZ" ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız, 12 Eylüldeki referandumda Aleviler olarak ''hayır'' diyeceklerini bildirdi. Balkız, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve bazı Alevi derneklerinin temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, ''12 Eylül anayasasına karşıymış gibi duran, kendini özgürlükçüymüş gibi tanıtan AK Parti'nin halka yalan söylediğini'' öne sürdü. Balkız, şöyle konuştu: ''AİHM ve Danıştaydan mahkeme kararları aldık. Bu aşamada oluşan kamuoyu baskısı sonrası AKP bir 'Alevi Açılımı-Çalıştayı' süreci başlattı. Sonunda anladık ki Alevilerin talepleri derken, meğer kendi taleplerini gerçekleştireceklermiş. Mevcudu yetmezmiş gibi ikinci bir din dersi, daha da güçlendirilmiş bir Diyanet İşleri Başkanlığı yarattılar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili taleplerimiz için anayasal değişiklikler gerekiyorken, bunları bu paketin içine bile koymadılar. Sadece bu nedenle bile olsa 12 Eylül günü 'hayır' diyeceğiz.'' Balkız, paketin memura toplu sözleşme hakkı veriyormuş gibi görünürken hemen arkasından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu aracılığıyla bunu geri aldığını, 12 Eylül katillerini koruma zırhından çıkaracakmış gibi göründüğünü ama onun hemen arkasından 'zaman aşımı' yoluyla onlara dokunamadığını öne sürdü. Paketin, AK Parti'nin kendi ihtiyacının ürünü olduğunu iddia eden Balkız, şöyle dedi: ''AKP kuvvetler ayrılığı prensibinden rahatsızdır. Yüksek yargıdan kurtulmak istemektedir. Bu sorunu da çözerse, molla rejimine doğru giden yolda önemli bir engelden daha kurtulmuş olacaktır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi elbette vardır. Ancak bu anayasanın ne hazırlanışı ne de içeriği şimdiki gibi olmalıdır. Bunu sağlamanın yolu ise tüm ezilenler, yok sayılanlar ve ötekileştirenler başta olmak üzere biz Alevilerin de vereceği demokrasi mücadelesine bağlıdır. Tüm bu nedenlerle 12 Eylül günü biz Aleviler de 'hayır' diyeceğiz.'' Açıklamaya, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu da destek verdi.