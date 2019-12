-"Birlikte yaşamanın yolu Türkçe" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkçe'nin, birlikte yaşamanın ve aynı safta sonsuza kadar bulunmanın en belirgin yollarından birisi olduğunun kabul ve itiraf edilmesi gerektiğini, Türkçe'yi zayıflatacak, ikinci plana atacak her niyet ve girişimin, yanına ortak iliştirmeye yeltenecek her amacın milli yüreklerin inanç kalelerine çarpmaktan kurtulmayacağını bildirdi. Bahçeli ''Dil Bayramı'' dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin sahip olduğu en önemli kıymetinin ve kültürel gücünün tartışmasız güzel dili Türkçe olduğunu ifade etti. Türk kültürünün varlığını sürdürebilmesinin, itibarını kaybetmeden gelecek nesillere ulaşabilmesinin her şeyden önce Türkçe'nin yaygın kullanımıyla mümkün olacağını belirten Bahçeli, zira dilin kültürün aktarılmasında, tanıtılmasında ve ortak hislerin uyandırılmasında tarihi bir rol oynadığını vurguladı. Milletin duygu ve düşüncede aynı düzlemde buluşmasının, iletişimindeki derin ve kopmaz bağ ile sağlandığını belirten Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Dil, yalnızca teknik ve standart bir uzlaşma ve diyalog vasıtası olmayıp, aklın, bilginin, gönlün ve zihniyetin de tercümanıdır. Millet varlığının oluşumu, nesiller arasındaki irtibatı tabii olarak dil ile hayat ve vücut bulmaktadır. Dilin kullanımı ve sahiplenilmesi müşterek bir kimliği inşa etmekte ve savunulmasına da ikamesi olmayacak bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle 'biz kimiz?' sorusuna verilecek cevabın dilin muazzam anlam hazinesinde gizli olduğunu bilmek ve görmek lazımdır. Türkçe, Türk kimliğinin güvencesi, teminatı ve dayanağı olduğundan dolayı milletimizin birlikte ve bir bütün halinde bulunmasının yegane kaynağıdır. Bu kapsamda güzel Türkçemizin gelişmesi, bilim, sanat, edebiyat dili olarak cazibe merkezi haline dönüşmesi hepimizin en temel milli sorumluluğudur. Dilimizin doğru ve temiz kullanımı, yabancı kavram ve sözcüklerin pençesine düşmeden iddiasını ve ilkelerini muhafaza edebilmesi herkesin taşıması gereken başlıca görevdir.'' Türkçe'nin çok geniş bir coğrafyada kullanılıyor olmasının, sahip olduğu potansiyelin de bir kanıtı olduğunu ifade eden Bahçeli, ''Ancak son zamanlarda, Türkçe'nin yanına mahalli dillerin yerleştirilme çabalarına ısrar ve inatla devam edildiği görülmektedir'' ifadesini kullandı. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Ana dil eğitim taleplerinin sürekli olarak mevzi elde etmesi tehlikeli, ayırıcı ve dışlayıcı bir dönemin hızla yaklaştığını göstermektedir. Unutmamak lazımdır ki, dilde başlayan bir çözülme ve bölünme, millet varlığına bulaşacak ve birlikte yaşamayı imkansız hale getirecektir. Türkçe'nin aziz millet fertlerinin buluştuğu, anlaştığı, hislerini paylaştığı büyük kültürel cazibe merkezi olmaktan uzaklaşması vahim sonuçlara ve önü alınamaz karşıtlıklara neden olacaktır. Bölücü emellerin anadilde eğitim isteklerindeki zorlama ve buna da siyasal sorumluluk mevkinde bulunanların göz yumması Türk milletini geriye götürerek etnik çatırdamanın eşiğine savuracaktır. Bu karanlık süreci tersine çevirebilmek için, Türkçe'nin, birlikte yaşamanın ve aynı safta sonsuza kadar bulunmanın en belirgin yollarından birisi olduğu kabul ve itiraf edilmelidir. Güzel ve zengin dilimizi zayıflatacak her girişim, ikinci plana atacak her niyet ve yanına ortak iliştirmeye yeltenecek her amaç milli yüreklerin inanç kalelerine çarpmaktan kurtulmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve Türkçe'yi gururla konuşarak ellerinde ve dillerinde yücelten herkesin Dil Bayramı'nı kutluyorum. Türkçe'ye eşsiz destekleriyle Türk milletinin iftihar burçları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kutlu ecdadımızı hürmet ve minnetle yad ediyorum. Yaşayan muhterem şahsiyetlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''