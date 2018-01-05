"Bırakın o anne duygularını ifade etsin"

İlknur SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- BABALARI tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira\'nın anneleri Dilek Yardım\'ın uzun süre psikolojik destek alması gerektiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Başak Türküler Aka, \"Anne şu an suçluluk duygusu hissediyor. Yakın çevresi konuyu yok saymamalı aksine annenin duygularını ifade etmesine izin vermeli\" dedi.

İstanbul Maltepe\'de öz babaları Ali Yardım tarafından öldürülen kardeşler Elif Mina ile Miray Hira dün son yolculuklarına uğurlandı. Anne Dilek Yardım, cenaze boyunca çocuklarının tabutlarına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Annenin yaşadığı psikolojik durumu değerlendiren Yrd. Doç. Dr. Başak Türküler Aka, \"Anne şu an suçluluk duygusu hissediyor. Yaşananlara engel olamadığını ve çabalarının sonuçsuz kaldığını düşünüyor. Öfke ve kaybın getirdiği depresif duygular sonucu depresyonda. Birden fazla duygusal sorunla baş başa kaldığından kesinlikle uzun süreli psikolojik yardım alması gerekir\" diye konuştu.

\"YAŞANANLARI YOK SAYMAYIN DESTEK OLUN\"

Annenin yakın çevresinin yaşananları yok saymak yerine anne ile konuşup ona destek olmaları gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aka şu tavsiyelerde bulundu:

\"Bu tür durumlarda kişiyi üzmemek için konu yok sayılıp kapatılmaya çalışılıyor. Yaşananları yok sayıp onu neşelendirmeye çalışmak yerine onunla konuşmaları ve duygularını ifade etmesine izin verilmeleri faydalı olacaktır. Anne, ağlamak istiyorsa ağlasın. Çevresindeki insanlar anneye olabildiğince destek olup anlayışlı davranmalı. Kişinin mümkün olduğunca duygularını paylaşabiliyor olması gerekiyor.\"

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