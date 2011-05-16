-"BİR KAŞIKTA FIRTINA KOPARTIYORLAR" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 16.05.2011 - Ulaştırma Bakanı Mehmet Habip Soluk, interetteki düzenlemeye ilişkin, "Neymiş ne getiriyor diye bakmadan herkes bir kaşıkta fırtına koparıyor. Yeni yasa diye bir şey yok. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığımız, bütün GSM alanlarında olduğu gibi yeni bir düzenleme getiriyor" dedi. Gaziantep'teki incelemelerinin ardından karayolu ile Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soluk, Vali Şükrü Kocatepe'yi makamında ziyaret etti. Polis tören mangasını selamlayan Bakan Soluk, ardından Valilik Şeref Defterini imzaladı. Burada açıklamada bulunan Bakan Soluk, kış mevsiminden çıktıklarını ve bütün illerdeki şantiyeleri kontrol ederek sıkıntıları yerinde görme fırsatı bulduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ın merkezde olmasına rağmen çevre illerle bölünmüş yol bağlantısı bulunmadığını ifade eden Soluk, özellikle Kahramanmaraş-Gaziantep bölünmüş yolunu bu yıl tamamlayacaklarını bildirdi. Göksun, Elbistan, Andırın ilçelerinde bölünmüş yol çalışmalarının sürdüğünü, yaptıkları yollarda genellikle satıh kaplamayı tercih ettiklerini belirten Soluk, şöyle konuştu: ''Bunun sebebi, trafiğin sıkıntı yaşamaması için kısa süreçte trafiğe vermek istiyoruz. Satıh kaplamadan kesinlikle memnun değiliz. İlk başta ucuz gibi görünen satıh kaplama uzun vadede bize sıcak asfalttan daha pahalıya mal oluyor. Şu anda Türkiye'de altyapı oldukça ihmal edilmiş bakir bir durumdaydı. Hedef öncelikle trafiğe açmak, arkasında da yollarımız standardını artıracak sıcak kaplama yapmak. Bir yılda iki defa tamire gittiğimiz satıh kaplama yerine, aynı trafik yoğunluğunda 10 sene 20 sene gitmemek en büyük hedefimiz. Çalışmalarımız satıh kaplama ağırlıklı.'' Acil Eylem Planı'ndaki 15 bin kilometrelik hedefin tamamlanması için 1399 kilometre kaldığını bildiren Soluk, ''Kalan bu yolu da Ağustos gibi tamamlıyoruz. 2012'den sonra bölünmüş yollardaki hızı sıcak asfalta, şu andaki sıcak asfalt hızını da bölünmüş yollara yer değiştirmeyi planlıyoruz. Yollarımızın bir an önce sıcak asfalta dönüşmesini ve kullanım lüksünü sağlamayı planlıyoruz'' diye konuştu. -İNTERNET YASASI- İnternet yasası ile ilgili soruyu cevaplandıran Bakan Soluk, şunları söyledi: ''Ben size soruyorum; bu yeni yasayı okudunuz mu? Neymiş ne getiriyor diye bakmadan herkes bir kaşıkta fırtına koparıyor. Yeni yasa diye bir şey yok. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Başkanlığımız, bütün GSM alanlarında olduğu gibi yeni bir düzenleme getiriyor. Evlerde cep telefonunda kullandığınız standart site var. Burada bir sıkıntımız var mı? Şimdi 22 Ağustos'ta getirilen nedir? Arkadaşlarımız belki bunu pazarlayamamış olabilir. Bu tarihten sonra bir BTK olarak standart paketle ilgili bir şey yok. Bunun dışında 3 paket daha öneriyoruz. Bunlardan biri aile paketi, diğeri çocuk paketi, diğeri ise yurt içi paketi. 22 Ağustos'tan sonra biri ben aile paketini evime almak istiyorum diye gelirse biz bunu veririz. Bunun farkı filtreleme olayı. Kişi bunu aldı hoşuna gitmedi, yeniden çıkar. Bu diğer paketler için de aynı. Bunun neresinde sansür var? Biz ne görebiliyoruz ne anlayabiliyoruz, ne de var diyenler bunu izah edemiyorlar, bizi anlamıyorlar.'' Trafik kazaları ile ilgili soruya Bakan Soluk, ''Türkiye'de 100 milyon motorlu taşıt, kilometredeki ölüm sayısı 5.97'den bugün 3.71'e indi. Avrupa ortalaması 3 civarındadır. Bizim de hedefimiz bunu 2'ye 1'e çekmektir. Yolların hiçbir günahı yoktur. Yollar kaza yapmaz, yollar insanları öldürmez. O yolu kullanan insan bilgisizliği, altındaki aracıyla ilgili bakımlarının yapılmaması neticesinde trafik kural ve kaidelerine uymamasının neticesinde hem malına hem canına zarar veriyor. Ama sesi çıkmayan, dili olmayan yola fatura kesiliyor'' karşılığını verdi. Bakan Soluk, otoyollardaki kartlı sistemle ilgili soruyu yanıtlarken, ''Otobanda kartlı sisteme geçilmesinde bir sıkıntımız yok. Bizim çok verimli olarak kullanmadığımız 1300 civarında elemanımız vardı. Otomatik sisteme geçerek bu personelimizi başka sahalarda değerlendireceğiz. Diğer taraftan da para bozuktu gibi dertlerden vatandaşlarımız kurtarmış olacağız'' dedi. Bakan Soluk'un ziyaretinde, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Kabakçı da bulundu. Bakan Soluk, geceyi Kahramanmaraş'ta geçirecek.