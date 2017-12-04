"Bir insan hayatının gelecek 20 yılını hasarsız kurtarabiliriz"

İSTANBUL, (DHA) UZMANLAR acil sağlık hizmetinde bir saniyenin bile çok önemli olduğunu açıklarken, 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası\'nda 112\'nin nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilincin arttırılması gerektiğine dikkat çekti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehtap Bulut, \"Gereksiz yere 112’yi meşgul etmeyin. Kalıcı hasar olmadan belki de bir insan hayatının gelecek 20 yılını kurtarabiliriz\" dedi.

Öncelikle acil durumların neleri kapsadığını anlatan Bulut, “Trafik kazası, yüksekten düşme gibi yaralanmalar, Kalp krizi, astım krizi, bronşit hastalarının atak anları gibi nefes darlığı durumları, halk arasında felç dediğimiz inme, akut bilinç değişikliği, gibi durumu hayati risk taşıyanlar acil vaka diye tabir edilir” diye konuştu.

Acil hastalarının öncelikli olarak ambulans ile tam teşekküllü bir hastaneye getirilmeleri gerektiğini vurgulayan Bulut, “Dakikalar içerisinde tedaviye başlanması gerekiyor. Hayati riski atlatmanın yanı sıra vücutta kalıcı hasar bırakmadan, hastanın yaşamına kaliteli ve konforlu bir şekilde devam edebilmesi için ilk müdahalenin acil tıp doktorları tarafından yapılması gerekiyor” dedi.

Poliklinikte yer bulamayan hastaların acil servisleri kullanmamasının altını çizen Bulut, Hastalar acil servise başvurduğunda daha hızlı ve ücretsiz muayene olabileceklerini, randevusuz olarak polikliniklere daha kolay başvurabileceklerini düşündüklerini ve bu durumun acil servislerde gerçek acil hastalara müdahaleyi ciddi anlamda aksattığını belirtti.

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehtap Bulut sözlerine şöyle devam etti: \"Trafikte araçlar, ambulans giderken arkasından hızlı manevralar yapıyor. Bu tür manevralar kazaya sebebiyet verebilir. Sürücülerin ambulansa yol vermemesi, 112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, adreslerin açıklayıcı şekilde anlatılmaması gibi nedenlerle maalesef ambulansların hastaya ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu gibi durumlardan dolayı unutmamalıyız ki birçok hayatı riske atabiliriz.\"

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