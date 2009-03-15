Yalova'da bir kadın Başbakan'a tepki gösterdi. "Bir huzur ver, yettin artık" diye bağırdı. Başbakan, kadınla bir süre konuştu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yalova mitinginde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ancak 3011 yılında iktidara geleceğini söyledi. MHP liderini de eleştiren Erdoğan, “Sayın Bahçeli ya matematik bilmiyor, veya bu işten anlamıyor” dedi.



Erdoğan Yalova’daki programından sonra partisinin seçim otobüsüyle stada hareket ettiği sırada yoldan geçen ve adı öğrenilemeyen orta yaşlarda bir kadının protestosuyla karşılaştı. Kadın, Başbakan Erdoğan’a “Bir huzur ver, yettin artık” diye bağırdı.



Bunun üzerine Erdoğan otobüsü durdurup, indi ve protestocu kadınla görüştü. Erdoğan daha sonra otobüse binerek giderken, kadının fotoğrafının çekilmesine sinirlenen partililer ve korumalar, gazetecileri tartaklarken, kadın da uzaklaştırıldı. Erdoğan daha sonra helikopterle Bursa'ya hareket etti.

