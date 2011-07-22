-"BİR GRUP EYLEMCİNİN HAREKETLERİ KABUL EDİLEMEZ" LEFKOŞA (A.A) - 22.07.2011 - KKTC Başbakan İrsen Küçük, bir grup eylemcinin Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a yönelik söylem ve hareketlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Başbakan Küçük, yazılı açıklamasında, ''Kıbrıs Türkünü özgürlükle buluşturan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı kutlamalarına katılmak üzere adamıza gelerek bayram coşkumuza ayrı bir anlam ve renk katan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir grup eylemci tarafından teşebbüs edilen çirkin söylem ve hareketler kabul edilmez ve kadirşinas, misafirperver Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür'' ifadesini kullandı. Polis kuvvetleri tarafından alınan başarılı ve etkili tedbirlerin olayların daha çok büyümeden önlenmesini sağladığını belirten Küçük, şöyle devam etti: ''Polis kuvvetlerimiz ülkemizde demokrasiyi de asayişi de korumakla mükelleftir. Demokrasimizi yaralayan, ülkede asayişi bozan eylemlere dönük gerekli tedbirleri almakla da yükümlüdür. Hal böyleyken, adamıza böylesine anlamlı ve önemli bir ziyaret gerçekleştiren anavatan Türkiye'nin Başbakanına bir grup provokatif eylemcinin ortaya koydukları çirkin eylemlerde polis kuvvetlerimizin sessiz kalmasını ve göz yummasını kimse beklememelidir. Bu olaylarda polisimiz yetki ve sorumluluğunun gereğini yapmıştır.'' Hükümet olarak, provokasyon kokan, ülkeyi karışıklığa itmeye yönelik her türü eylemin karşısında olacaklarını vurgulayan Küçük, ''Bilinmesini isterim ki; yaptığımız çalışmalar ve aldığımız tedbirler, ayakları üzerinde duran, ekonomisi güçlü, insanları mutlu ve refah dolu bir ülke yaratmak içindir'' ifadelerini kullandı.