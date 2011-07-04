-"BİR AYLIĞINA MÜSLÜMAN OLMAK" BBC'DE LONDRA (A.A) - 04.07.2011 - İngiliz yayın kuruluşu BBC, İslam'ı anlamaya yönelik İstanbul'da düzenlenen "Bir aylığına Müslüman olmak" adlı programı anlattığı bir habere yer verdi. Müslüman olmadan, bu dinin gereklerinin nasıl yerine getirildiğinin anlatıldığı programa katılanlar, beş vakit namaz kılıyor, abdest alıyor, oruç tutuyor, içki içmiyor ve domuz eti yemiyor. BBC, "Blood Foundation" isimli bir sivil toplum örgütünün düzenlediği programa katılan Barbara Taylor adlı Amerikan vatandaşının görüşlerini aktardı. Taylor özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından Müslümanlara ve İslam'a yönelik ön yargıların arttığını ifade ederek, bu dini anlamak istediğini söyledi. Türkiye'nin böyle bir programın düzenlenmesi için en iyi yerlerden biri olduğunu ifade eden Taylor, Müslümanlıkla ilgili dersler aldıklarını ayrıca İstanbul'daki tarihi yerleri gezdiklerini kaydetti. Taylor programda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin temsil ettiği Sufi geleneğinin de kendilerine anlatıldığını belirterek, "Bu programda Türk kültürü ve İslam hakkında çok şey öğrendim. Umarım ülkeme daha fazla farkındalığı ve toleransı götürürüm" dedi. İngiliz Guardian gazetesi de geçen Nisan ayında İstanbul'a düzenlenen bu programı, "İstanbul'da bir aylığına Müslüman olun. Günde beş vakit namaz kılın, oruç tutun" başlıklı haberiyle duyurmuştu.