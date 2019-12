-"BİN LADİN DİNİ VECİBELERE GÖRE DEFNEDİLMELİYDİ" ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Usame Bin Ladin'in öldürülmesi ve cesedinin denize atılmasıyla ile ilgili, ''Her kim olursa olsun, terörist de olsa, ölen bir kişinin dini vecibelerine göre defnedilmesi gerekirdi'' dedi. Kurtulmuş, Çukurambar'da bir restoranda uluslararası basın derneği üyeleriyle kahvaltıda biraraya geldi ve gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Ladin'in öldürülmesine ilişkin bir soru üzerine, Sovyetler Birliği'nin ortadan kalkmasının ardından, batılı güçler için İslam coğrafyasının yeni bir tehdit olarak ortaya çıkarıldığını, bu kapsamda Ladin ve El Kaide örgütünün de kullanıldığını söyledi. 11 Eylül saldırısının kimler tarafından yapıldığının hala şüpheli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Usame Bin Ladin'in yakın geçmişte ABD ve müttefiklerinin işine yaradığını belirtti. Kurtulmuş, ABD'nin Ortadoğu'daki işgallerine gösterdiği gerekçelerden birinin Ladin ve örgütü olduğunu anlattı. Ladin'in öldürüldüğü haberlerinin ardından fotoğraflarının yayımlanması ve denize atıldığının söylenmesinin kafalarda soru işareti yarattığını dile getiren Kurtulmuş, ''Her kim olursa olsun, terörist de olsa, ölen bir kişinin dini vecibelerine göre defnedilmesi gerekirdi. 'Öldürdük, denize attık' tarzında bir yaklaşım doğru değil. Bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz'' diye konuştu. Kurtulmuş, Ladinin öldürülmesinin ardından dünya terör siyasetinin yeni bir safhaya taşınacağını, terörün uluslararası siyasette bir araç olarak kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Numan Kurtulmuş, Başbakan Erdoğan'ın başörtülülerin bir dahaki dönemde Meclise gireceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, ''İnsanlara yapılacak en büyük kötülük özgürlüklerinin ertelenmesidir. Sayın Başbakan, milletle dalga geçmesin. Bu hakkı versin. Başbakan bunun için daha neyi bekliyor? Başbakan bu sözleriyle milletle dalga geçiyor. Şimdiye kadar çözmeliydiler'' dedi. -''KANAL İSTANBUL PROJESİ BİR HAYALDEN İBARET''- ''Kanal İstanbul'' projesine ilişkin düşüncelerinin sorulmasına üzerine de Kurtulmuş, projenin ''bir hayalden ibaret'' olduğunu savundu. Projenin ''Kürt sorunu, fakirlik, YGS, başörtüsü'' gibi konular konuşulmasın diye ortaya atıldığını öne süren HAS Parti Genel Başkanı Kurtulmuş, proje için fizibilite, çevre etüdü, deprem etüdü ve finans çalışması yapılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir üniversiteye ormanlık alanı tahrip edeceği gerekçesiyle yer vermediğini anlatan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti: ''Bugün ne değişti de bu proje için en az bir milyon ağacı keseceksiniz? Başbakanın bir milyon ağacı keseceği gün HAS Parti olarak her ağacın başına bir milyon kişi dikeriz. Doğa kimsenin babasının çiftliği değil. Allah kainatı denge içinde yarattı.'' Bölgede büyük bir rant oluşturulduğunu ve son 4 yılda kimlerin arazi aldığına bakılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, projenin Uluslararası Montrö Antlaşması'nın da revize edilmesi gerektiğini gündeme getirebileceğini söyledi. Kurtulmuş, ''AK Partili bir yönetici arkadaşımız geçenlerde cahilce bir söz etmiş. 'Montrö nedir ki, bir sözleşme, yeniden yaparız' demiş. Montrö'yü değiştiririz diye yola çıkarsanız korkarım ki mevcut durumu da koruyamazsınız'' şeklinde konuştu. Kurtulmuş projenin hayata geçirilmesi durumunda muazzam bir hafriyat ortaya çıkacağını belirterek, ''O hafriyatı Dolmabahçe'de ada yapalım. Adaya da Başbakan için Başkanlık Sarayı yapalım. Bu proje tamamlansın'' dedi.