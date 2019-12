-"Bilişimle ilgili gelişme barışa katkı sağlıyor" ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bilişimle ilgili her türlü gelişmenin Kuzey Afrika örneğinde olduğu gibi ülkelerin gelişimine ve küresel barışın yerleşmesine katkı sağlayacağına inandığını belirterek, ''Yani, bilişimin geliştiği ülkelerde 'Ben yaptım, oldu' deme şansınız yok. Mutlaka herkese soracaksınız. Katılımı azami olarak da sağlayacaksınız'' dedi. Yıldırım, Marriott Otel'de düzenlenen 28. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin art arda üzücü olaylar yaşadığını, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olanlar ve Van'daki depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu hatırlattı. Bu olaylar nedeniyle Türkiye'nin doğusu batısı, kadını erkeğiyle tek bir millet, tek bir güç olduğunun görüldüğünü söyleyen Yıldırım, güzel bir dayanışma örneğini yakından takip eden biri olarak Türk milletiyle gurur duyduğunu belirtti. İnsanın olmadığı hiçbir eylem, sistem ve işlemin başarı şansının olmadığını anlatan Yıldırım, Avrupa ve ABD'deki yaşanan krizlerin derinine inildiğinde insanı gözardı eden bir sistemin çöküşünün görüldüğünü ifade etti. Bilişimin insan hayatına girmesiyle çok şeyin değiştiğini dile getiren Yıldırım, herkesin elindeki cep telefonlarıyla depremi bütün dünyaya gösterdiğini ve anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti. Teknoloji alanında yaşanan bu dönüşümün bazı sorunları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Binali Yıldırım, kullanımında mağduriyetlerin yaşanmaması için çok dikkatli olunması gerektiğini, ancak kullanımı için de elden gelen her şeyin yapılacağını vurguladı. Türkiye Bilişim Derneğinin yaptığı bu yıllık toplantıların sorumlu mevkideki insanların ne yapıp yapmadığına ilişkin önlerine bir yol haritası koyduğunu ifade eden Yıldırım, bilişimin çok hızlı gelişen bir alan olması açısından da bu toplantıların önemine dikkati çekti. Bilişimle ilgili her türlü gelişmenin ülkelerin gelişimine ve küresel barışın yerleşmesine katkı sağlayacağına inancını bildiren Yıldırım, bu duruma örnek olarak Kuzey Afrika'da yönetime karşı baş kaldıran insanların birbirini görmeden bir organize olarak aynı hedef etrafında toplanabilmesini gösterdi. Yıldırım, şöyle devam etti: ''Yani bilişimin geliştiği ülkelerde 'Ben yaptım, oldu' deme şansınız yok. Mutlaka herkese soracaksınız. Katılımı azami olarak da sağlayacaksınız. Seçimden seçime de ben oyumu alırım, işimi yaparım mantığı artık bilişimle sona erdi. Hesap verebilirlik, saydamlık gittikçe yayılıyor. Söylediğiniz her şeyin doğru olması lazım. Nasıl olsa kimse anlamaz deme şansınız yok. Köyde bile siz konuşurken hemen internete girip 'Bu adamın söylediğinin yarısı yalan' diyebiliyorlar. Onun için bilişim geldi siyaset de zorlaştı.'' -''Lak lak yerine bir şeyler üretsek daha iyi olur''- Bakan Yıldırım, Türkiye'nin dünyada sosyal paylaşım siteleri kullanımında ilk sıralarda olduğunu hatırlatarak, ''Bu bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Lak lak yerine biraz bir şeyler üretsek daha iyi olur'' dedi. Bilişim için bundan sonra 2 şeritli, 5 şeritli yolların bile yetmeyeceğini kaydeden Yıldırım, trafiğin artmaya devam edeceğinin ve sayısız şerit gerektiğinin altını çizdi. Bilişimde sosyal sorumluluk projelerinin de artması gerektiğini söyleyen Yıldırım, ''Ben de varım'' projesiyle 300 engelli gence evden çalışabileceği iş bulduklarını ve ''Gören göz'' projesini de bitirme aşamasına getirdiklerini anlattı.