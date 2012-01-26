-"Bilişim suçlarıyla ilgili müstakil hukuk sistemi oluşturulmalı" ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye'de bilişim suçlarıyla ilgili müstakil bir hukuk sisteminin mutlaka oluşturulması gerektiğini belirtti. Bakan Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Bilgi Güvenliği Derneğince Litai Otel'de ortaklaşa düzenlenen Siber Güvenlik Hukuk Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, siber güvenliğin, bilgi ve iletişim çağında çok önemli bir kavram olduğunu dile getirdi. Eskiden savaşların topla, tüfekle yapıldığını, şimdi ise topun tüfeğin işe yaramadığını, artık sanal silahlarla savaşın gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yıldırım, 1990 yılında ABD'nin Irak'ı işgal etmeye çalıştığını, ancak ''yüzüne gözüne bulaştırdığını'' anlattı. 2003 yılındaki işgal girişiminin ise 2-3 saat içinde bittiğini ifade eden Bakan Yıldırım, bunun nedenin, savunma alt yapısına yapılan saldırılar sonucu Iraklı askerlere evlerine gitmeleri yönünde sahte talimatların verilmesi olduğunu söyledi. ''Eskiden delikli demir çıktı mertlik bozuldu derdik, şimdi internet çıktı, hem mertlik bozuldu hem güvenlik yok oldu'' diyen Bakan Yıldırım, internetin aslında çok yeni olmadığını ilk bulunuşunun 1969 yılına dayandığını kaydetti. O dönemlerde kimsenin internetten bahsetmediğini, herkesin ABD'nin aya çıkışını konuştuğunu belirten Yıldırım, bugün ise internetin hayatın her alanına girdiğini dile getirdi. Bakanlık olarak Türkiye'nin bilişim alt yapısını güçlenmesinden sorumlu olduklarını anlatan Yıldırım, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşmesi için işe okullardan başladıklarını, bilişim işinin gençlerin daha kolay uyum sağladığı bir iş olduğunu söyledi. Bu anlamda Türkiye'nin genç nüfusu nedeniyle büyük bir avantaja sahip olduğunu anlatan Bakan Yıldırım, Avrupa'da yaşlı nüfusu nedeniyle internet kullanım oranının yüzde 65'te tıkandığına işaret etti. Bakan Yıldırım, Avrupa'da ülkelerin bunu aşmak için çözümler üretmeye çalıştığını, internet kullanımını kolaylaştıracak cihazlar geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Uzmanların, bilişim suçlarıyla mücadelenin, suç oluşmadan önce yapılması gerektiğine işaret ettiklerini ifade eden Yıldırım, aksi takdirde mağduriyetin giderilmesinin mümkün olmadığını, çünkü internette fiilin çok hızlı yayıldığını, ceza vermenin de mağduriyeti gideremediğini anlattı. Bu nedenle uluslararası işbirliğinin şart olduğunu belirten Bakan Yıldırım, ulusal düzeyde çalışmaların da devam ettiğini bildirdi. 48 ülkenin imza koyduğu Siber Suçlarla Mücadele Sözleşmesini Türkiye olarak geçen sene imzaladıklarını hatırlatan Yıldırım, TBMM onayladıktan sonra sözleşmenin yürürlüğe gireceğini, bunun da sözleşmeye imza koyan ülkelerle adli işbirliği anlamına geldiğini kaydetti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, Türkiye'de bilişim suçlarıyla ilgili müstakil bir hukuk sisteminin mutlaka oluşturulması gerektiğini belirtti.