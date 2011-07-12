-"BİLDİRİ MALUMUN İLANI" İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti ve CHP yöneticilerinin yaptıkları görüşmelerde ortaya çıkan ortak metne ilişkin olarak, temel ilkeler üzerinde bir mutabakat olmasını sevinçle karşıladığını belirterek, ''Umarım ki bu beraberlik, yeni parlamento yeni yasama dönemine başladıktan sonra bir anayasa beraberliği olarak devam eder'' dedi. Arınç, Nijerya'da düzenlenecek ''D-8 Gelişen Ülkeler Dışişleri Bakanları Konseyi 14. Dönem Toplantısı''na katılmak üzere Mısır'a gitti. Bülent Arınç, THY'ye ait uçakla Kahire'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'da Nijerya'nın ev sahipliğinde yapılacak D-8 Gelişen Ülkeler Dışişleri Bakanları Konseyi 14. Toplantısı'na katılacağını ve bu vesileyle toplantıya iştirak edecek D-8 ülkelerinin bakanları ile bir araya gelerek D-8 çerçevesinde, önemli konuları gözden geçirme fırsatı bulacağını söyledi. D-8'in, Türkiye'nin daveti üzerine İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde kurulduğunu ve sekretaryasının İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan Arınç, bugüne kadar 7 zirve toplantısı, 13 bakanlar konseyi ve 29 komisyon ile çok sayıda teknik toplantının yapıldığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Arınç, D-8'in, ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma grubu olduğunu vurgularken, Güney diyaloğu çerçevesinde gelişme yolundaki ülkeler arasında oluşturulan işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini kaydetti. D-8'in amacının, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü bir şekilde katılımlarını sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini yükseltmek olduğunu anlatan Arınç, başbakan yardımcısı düzeyinde katılacağı bu toplantıda, 8 ülkenin bakanları ile ayrı ayrı görüşme imkanı bulacağını da söyledi. ''D-8'lere Türkiye büyük destek veriyor'' diyen Arınç, bu toplantıda, önemli karlar alınacağını ve sekretaryası İstanbul'da olduğu için bunun takibinin de Türkiye tarafından yapılacağını ifade etti. Arınç, bir gazetecinin, ''AK Parti ve CHP yöneticilerinin görüşmeleri sonucu ortaya çıkan ortak metin, yeni anayasanın yapılması konusunda bir konsensüs olacak mı?'' şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: ''Ümit ederiz. Çünkü dün yayınlanan bildiride malumu ilandan başka bir şey yoktur. Temel ilkeler ifade edilmiştir. Bunun CHP ve AK Parti arasında bir uzlaşmaya yol açmasını ve bu temel ilkeler üzerinde bir beraberlik ve mutabakat olmasını sevinçle karşıladım. Burada özel sebepler söz konusu edilmemiş, milli irade, TBMM ve milletvekillerinin yasama görevlerine hangi şartlar altında daha çok eğilebilecekleri konuları yer almıştır. Umarım ki bu beraberlik, yeni parlamento yeni yasama dönemine başladıktan sonra bir anayasa beraberliği olarak devam eder ve yeni anayasa yapma konusunda parlamentoda daha güçlü bir çalışma ortaklığını kurabiliriz.'' Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Mısır'da Kahire Büyükelçiliğini ziyaret ettikten sonra Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geçecek.