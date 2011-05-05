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"BIÇAK PARASI" ALAN DOKTORA HAPİS ANKARA (A.A)

05 Mayıs 2011 21:34

-"BIÇAK PARASI" ALAN DOKTORA HAPİS ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Özdoğan, ''bir ameliyat için para aldığı'' iddiasıyla yargılandığı davada, ''görevinin gereklerine uygun davranması için çıkar sağladığı'' gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme buna ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, Özdoğan'ın avukatları ile şikayetçi Sevgi Ün'ün avukatı katıldı. Şikayetçi avukatı, Özdoğan'ın ''ikna suretiyle irtikap'' suçundan cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Cüneyt Hamdovalı, esas hakkındaki görüşünde, Özdoğan'ın ameliyat karşılığında para aldığının yargılama sonucunda anlaşıldığını savundu.  İddianamede Özdoğan'ın ''ikna suretiyle irtikap'' suçunu işlediğinin öne sürüldüğüne dikkati çeken Savcı Hamdovalı, ancak Özdoğan'ın eyleminin TCK'nın 257/3. maddesinde düzenlenen ''görevinin gereklerine uygun davranması için çıkar sağlamak'' suçunu oluşturduğunu ileri sürdü ve bu suçtan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ifade ederek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarından Adem Adıgüzel, soruşturma aşamasında usulsüz davranıldığını savunarak, ''Sivil polisler, savcılık talimatı dışına çıkarak, arama yapmışlardır. Göstermelik para, delil mahiyetinde değil. Müvekkilimin suçlu olduğunu gösterecek tek bir delil yok'' diye konuştu. Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından kararı açıkladı. Buna göre Özdoğan, takdiri indirim de uygulanarak, ''görevinin gereklerine uygun davranması için çıkar sağladığı'' gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına mahkum edildi. Ancak buna ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı.

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