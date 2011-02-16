-"BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI KORKUTMUYOR" İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımının teknik direktörü Yuri Semin, siyah-beyazlı takımdaki yıldız isimlerin kendilerini korkutmadığını söyledi. Semin, yarın maçın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın iyi oyuncuları olduğunu ve iyi performans sergilediğini bildiklerini belirterek, ''Ama bu bizi korkutmuyor. Bu tarz korkulara yenilirsek daha ileri gidemeyiz'' dedi. Yuri Semin, yarınki maçta beraberlik almalarının kendileri için iyi sonuç olacağını ifade ederek, ''Yarınki maç için iyi hazırlandık. Daha önce oynadığımız hazırlık maçlarına benzemiyor. Daha zor olacak'' diye konuştu. Beşiktaş ile kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını Kiev'de gerçekleştirileceklerini kaydeden Ukraynalı teknik adam, ''İyi hazırlanarak istediğimiz sonucu almak istiyoruz'' derken, liglerinin tatilde olması ve 3 aydır maç yapmamalarının bir sıkıntı yaratıp yaratmayacağı sorusunu ise ''Bu olağan bir durum. Bir aydır hazırlık yapıyoruz. Eksilerimizi artılarımızı yarın göreceğiz'' diye yanıtladı. Semin, İstanbul'da Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptıkları maçları unutmanın zor olduğunu, burada taraftar coşkusunun çok büyük olduğunu dile getirdi. Dinamo Kiev kalecisi Olexandr Shovkovskiy ise İstanbul'daki maçların zorlu ve taraftar coşkusunun çok yoğun olduğunu dile getirdi. -DİNAMO KİEV SON HAZIRLIĞINI FİYAPI İNÖNÜ STADI'NDA YAPTI- Bu arada Dinamo Kiev, Beşiktaş maçının hazırlıklarını bu akşam, yarın karşılaşmanın yapılacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Ukrayna ekibinde Beşiktaş maçı öncesi Taras Mikhalik, Yevhen Khacheridi, Artem Milevski ve Roman Eremenko kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki maçta kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek. Öte yandan Dinamo Kiev'in Beşiktaş karşısına Shovkoskiy, Betao, Almeida, Khacheridi, Popov, Shevchenko, Vukojevic, Mikhalik, Yarmolenko, Eremenko, Milevskiy 11'i ile çıkması bekleniyor. Bu arada, Beşiktaş ile karşılaşacak Dinamo Kiev'in maçını takip etmek üzere Ukrayna'dan kalabalık bir basın mensubu İstanbul'a geldi.