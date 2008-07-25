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Spor

"Beşiktaş'a yakışmıyor"

Sinan Engin'in Güiza ile ilgili açıklamaları Fenerbahçe yönetimini kızdırdı. Yapılan açıklamada, "transferlerimizle ilgili yorum yapmak Engin'in haddine değildir" denil

25 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 -  

Beşiktaş Menajeri Sinan Engin, Fenerbahçe’nin yeni transferi Daniel Güiza'ya da gönedermede bulunarak, Brezilyalı Bobo’nun İspanyol futbolcudan 3 gömlek üstün olduğunu iddia etmesine tepkiler sürüyor. Güiza’nın da iyi bir futbolcunu olduğunu, fakat Bobo kadar aktif bir golcü olmadığını savunan Sinan Engin'e Fenerbahçe'den yanıt geldi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, menajer Sinan Engin'in açıklamalarıyla ilgili olarak Beşiktaş'a yanıt geldi. Fenerbahçe yönetimi imzası taşıyan açıklamada, "Beşiktaş futbol takımı menajeri Sayın Sinan Engin'in geçen sezon başında yaptığı yakışıksız açıklamaların benzerini bugünlerde yine tekrarladığını üzülerek görüyoruz. Geçen sene takımımızın Roberto Carlos transferinin ardından kendince basit yorumlarda bulunan Sayın Engin bu gereksiz ve yakışık almayan tavrını bu kez de yeni transferimiz Güiza hakkında yorumlar yaparak tekrarlamaktadır.

Biz nasıl ki Beşiktaş kulübünün transferleri konusunda yorum yapmıyorsak bizim transferlerimiz hakkında yorumlar yapmak da Sayın Engin'in haddine değildir. Sporda kesinlikle tasvip etmediğimiz fanatiklik ruhuna yakın ifadeler içeren bu açıklamalar Sayın Engin'in temsil ettiği Beşiktaş camiasına yakışmamaktadır. Beşiktaş Kulübü tıpkı kulübümüz gibi 100 yıldan fazla geçmişe sahip köklü bir kurumdur. Bu tarz ifadeler ve açıklamalar kişisel çıkar ya da kaygılar nedeniyle köklü kurumların imajlarına leke düşürmektedir. Sayın Engin'i sorumlu bir spor adamı olmanın gereği ile bu davranışlarından vazgeçmeye davet ediyoruz." denildi.

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