-"Beşiktaş için tarihi bir gün" İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'ndeki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker'i 83-78 yenen Beşiktaş Milangaz'ın Başantrenörü Ergin Ataman, bugün elde ettikleri galibiyetten daha önemli şeyler kazandıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, ''Ligde maçlar kazanılır veya kaybedilir ama bugünü Beşiktaş için tarihi bir gün olarak görüyorum'' derken, siyah-beyazlı taraftarların verdiği desteğe dikkati çekti. Bugün ilk kez 12 bin Beşiktaş taraftarının salonu doldurduğunu vurgulayan Ataman, ''Bu benim hayallerimden biriydi açıkçası. Fenerbahçe Ülker karşısında kaybedebilirdik de ama soyuna odasında oyuncularıma söyledim, (Taraftarı inandırdınız ve İnönü Stadı'nı buraya taşıdınız) dedim. Bu bir ilkti. Basketbolda artık Beşiktaş da var. Bunu yönetimiyle, oyuncusuyla ve taraftarıyla gösterdi bu akşam'' diye konuştu. Ergin Ataman, maçın üçüncü periyodunun sonuna kadar istedikleri her şeyi yapmayı başardıklarını anlatırken, ''Son periyotta Deron Williams'ın 4 faule gelmesi ve Marcelus Kemp'in yorulmasıyla bocalar gibi olduk ama Zoran Erceg'den büyük destek aldık. Hakkımız olan maçı daha da farklı kazanabilirdik. Karşımızda bir Avrupa Ligi takımı var. Şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takım. Ben takımımı kutluyorum. Beşiktaş artık basketbolda her yönüyle var olacaktır'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş Milangaz oyuncusu Can Akın ise yaptığı değerlendirmede takım olarak çok iyi bir performans ortaya koyduklarını anlatırken, ''Bugünkü performansın en büyük sebebi, taraftarımızdı. Bizi oldukça cesaretlendirdiler. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok istekliydik bugün. Deron Willams maça ağırlığını koydu ve onunla oynamak hepimiz için büyük bir şans'' şeklinde konuştu. -Spahija: ''Bizden daha fazla hak ettiler''- Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Neven Spahija, Beşiktaş Milangaz'ı tebrik ederek başladığı konuşmasında, ''Bizden çok daha fazla hak ettiler bu sonucu. İleride daha iyi oynayabilmemiz için bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var'' dedi. Siyah-beyazlı takımın hücum açısından ilk yarıda çok iyi oynadığını dile getiren Spahija, ''Sürekli sayı buldular, özellikle üç sayılar. Devre arasında oyuncularıma kesinlikle şansımızın sürdüğünü, Beşiktaş'ın böyle devam edemeyeceğini söyledim. Maçı kaybetmemizin sebebi, odak noktamızı kaybetmemiz ve çok fazla hata yapmamız'' şeklinde konuştu. Fenerbahçe Ülkerli oyuncu Oğuz Savaş ise maça iyi başlayamadıklarını anlatarak, ''Erken fark yakalamalarını sağladık. İkinci yarıda farkı kapatmak için mücadele verdik ve kapattık da ama yaptığımız hatalar, verdiğimiz şutlar, sonucu buraya getirdi. Zor şutları da soktular. Kazanmamız gereken bir maçtı ama başaramadık'' ifadelerini kullandı.