-"Berlin Kaplanı" "ringe" çıktı AMSTERDAM (A.A) - 30.01.2012- Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve oynadığı “Berlin Kaplanı” filminin Hollanda’daki galası başkent Amsterdam’da yapıldı. Pathe sinemasında gerçekleşen galaya Demirer’in yanı sıra yönetmen Hakan Algül, oyuncular Necati Bilgiç, Faruk Ünlüoğlu, Özlem Türkad ve Tonguç Oksal katıldı. Demirer, Hollanda’da gösterime girdiği ilk gün ilgi gören filmi seyircilerle birlikte izledi. Ünlü komedyen ve film ekibi gösterinin ardından sahneye çıkarak seyircileri selamladı. Ata Demirer’in başrol oynadığı ve yönetmenliğini ise Hakan Algül’ün yaptığı film, Almanya’da yaşayan bir boksörün hayatını konu alıyor. Filmin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirer, gösterilen ilginin mutluluk verici olduğunu söyledi. Aslında daha önce filmi seyirciyle birlikte izlememeyi planladıklarını ama kalabalığı görünce bu fikirlerini değiştirdiklerini belirten Demirer, “İyi ki de girmişiz içeriye. Güzel ve eğlenceliydi” diye konuştu. Filmin gurbette daha iyi algılanacağını, özel detayların altının seyirci tarafından daha iyi çizileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Demirer, “Fazla yabancı kelime kullanıyor karakter. Yabancı dilde değil ama gurbetçe dediğimiz kalıplarla ilgili şeyler yapıyor. Tabii bu Türkiye’de gülümseten bir şey ama burada bizden bir şeye de dönüşüyor. O yüzden esprilerin burada daha derinlemesine algılanması hoşumuza gidiyor” dedi. -“Filmdeki hikaye kendi çocukluğumu anlatıyor” - Film çekimi için Almanya’ya birkaç ay erken gittiğini ve kulüplerle dövüş sporlarına giderek gözlemler yaptığını vurgulayan Demirer, filmdeki hikayenin kendi çocukluğunu anlattığını söyledi. “Aslında o Antalya’daki aile benim Bursa’daki ailem” diyen tecrübeli oyuncu, şöyle konuştu: “Ufak çocuk da benim çocukluğum. Benim de tüm akrabalarım gurbette yaşıyordu. Bu akrabayı yazınca bunu ben oynamaya karar verdim.” Bir serinin başlangıcı olarak tasarladığı bu filmin devamının gelmeyeceğini de anlatan Ata Demirer, tanıtmak istediği birkaç karakter ve öyküsü daha olduğunu dile getirdi. Demirer, “Ayhan'ın kapağını kapattığımı düşünüyorum. Devamının olması ticari bir şey olur onu da çok aramıyoruz açıkçası” diye konuştu. Ünlü komedyen, “Film için 15 kilo aldığınızı biliyoruz, bu zayıf halinizle nasıl başardınız?” yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Bu tamamen yalan, film için 15 kilo almadım. Ben o ara çok sıkılmıştım ondan biraz fazla yedim. Böyle bir şey çıktı ortaya. 15 kilo alan adam kas olarak alır, yağ olarak alır mı? Ama şu an 10, 12 kilo zayıfım o halimden.”