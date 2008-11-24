"Beraberlik bile kötü"



Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Deivid ve Vederson yarınki Porto maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldılar.



Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki basın toplantısı odasında gerçekleşen toplantıda futbolcular şunları söylediler:



DEIVID



"Biz bu maçın sıkıntılı geçeceğini biliyoruz ama gücümüz var. Bir beraberlik bile bizim için çok kötü bir skor olacaktır. Galibiyetle ayrılacak güç kesinlikle var. İlk maçta iyi oynayamamıştık, maalesef mağlup olarak kapatmıştık. O zamandan bu zamana değişen şeyler var. O günün Fenerbahçesi ile bugünün Fenerbahçesi arasında farklar var. Daha oturmuş bir takımız. Sakatlıklar da sona erdi. Bu maçın daha farklı olacağını düşünüyorum. Geçen seneki oyun anlayışımız maçı forse etmekti. Bu sene farklı bir oyun anlayışı var.Ama bu maç farklı. Çok çalışırsak geçen seneki görüntüyü yakalayabiliriz"



VEDERSON



"Zor bir maç, güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Elimizden gelen herşeyi yapacağız. Bir takımın parçası olan bir oyuncu için sakatlıktan dolayı olamamak üzücü bir durum. Bizler döndük. Bütün takım arkadaşlarımızın istekli bir oyunu ile ben yarın galip geleceğimizi düşünüyorum. Ataktaki görüntümüz geçen seneki kadar iyi olmayabilir ama hepimiz iyi olmak için uğraşıyoruz. Eski görüntümüzü yakalamak için vargüçle çalışıyoruz. İnanıyorum ki yarından itibaren bunu gerçekleştirebiliriz"



