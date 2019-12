-"BELÇİKA'YA YENİLMEYECEĞİZ" İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Futbol Federasyonunun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kızıl, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ile yapacakları maçı kaybetmeyeceklerini söyledi. Milli takımın toplandığı Swissotel the Bosphorus'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kızıl, milli takım oyuncularının bugün bir araya geldiğini belirterek, ''Önemli bir maça çıkıyoruz. Avusturya maçını kazanarak avantaj sağlamıştık. Şimdi Belçika maçı var. Belçika'dan en az 1 puan alacağız veya daha üstü puanlarla döneceğiz. Hiçbir şekilde rakibimize yenilmeyeceğiz'' dedi. Belçika'dan 1 puan almaları halinde ikincilik için büyük avantaj yakalayacaklarını kaydeden Levent Kızıl, ''Rakibimizi yenersek en iyi 2. olarak gitme şansımız da olacak. Yarın bulutlar izin verirse yolculuğa başlayacağız'' diye konuştu. Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olmalarının hatırlatılması üzerine Kızıl, ''Bu oyuncuların transferinden gurur duyuyorum. Ümit milli takımdan beri beraber olduğumuz oyuncular. Mesut Özil'den sonra Türk oyuncuların Real Madrid'e gidemeyeceği yönünde görüşler vardı. Bu ön yargıyı da kırdık'' dedi. Teknik Direktör Guus Hiddink ile İngiltere'nin Chelsea Kulübünün ilgilendiği yönündeki haberler konusunda ise Kızıl, ''Gündemimizde böyle bir şey yok. Olmamış bir konu üzerinde konuşmak istemiyorum. Hiddink ile anlaştığımızda 'nereden bulundu?' diye görüşler ortaya atılıyordu. Bizim gündemimizde şu an Belçika maçı var'' diye konuştu. -BURUK: ''BELÇİKA DÖNÜM MAÇLARINDAN BİRİ''- Milli Takım İdari Koordinatörü Okan Buruk ise Belçika ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için dönüm maçı olacağını dile getirdi. Deplasmanda oynayacakları maçtan alacakları sonuca göre gruptaki durumlarının ortaya çıkacağını ifade eden Buruk, şunları söyledi: ''Beraberlik avantaj getirebilir. Ama biz beraberliğe oynamayacağız. Oyuncular kenetlendi. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Sezon sonu zordur. Ama önümüzde bir hafta süre var. Bir arada olacağız. Her futbolcunun hedefi Avrupa Şampiyonası'nda oynamaktır. Oyuncular kendilerini geliştirdi. Transfer haberleriyle meşgul olmayacaklardır. Zaten menajerleri bu işlerle ilgileniyor. Ön planda milli takım olacaktır.'' -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Milli Takım aday kadrosunda yer alan oyuncular da Belçika maçından iyi sonuç alacaklarını ifade ettiler. Takımın tecrübeli oyuncularından Servet Çetin, 1 deplasman maçı dışında 3 karşılaşmayı içerde oynayacaklarını, Belçika'yı yenerek grupta iyi bir konuma gelmek istediklerini söyledi. Oyunculardan Emre Güngör ise çok önemli bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayarak, ''Belçika'yı yenip üstlerine çıkmak istiyoruz. İyi takımız. Türkiye'ye galibiyetle dönmek istiyoruz'' dedi. İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Mehmet Topal, zorlu bir ekiple karşı karşıya geleceklerine dikkati çekerek, ''Takımımızda genç ve tecrübeli oyuncular var. Mental yorgunluk olmayacak. Kazanmak istiyorsak iyi hazırlanmalıyız ve konsantre olmalıyız. Herkes milli takımda oynamak istiyor'' diye konuştu. Milli takımın genç oyuncularından İsmail Köybaşı da grupta durumlarının netleşmesi adına Belçika karşılaşmasının önemli olduğunu ifade etti. Bu arada transferin gözde ismi olan Selçuk İnan, milli takıma katılmak üzere otele gelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Selçuk, sadece kimseyle görüşmediğini söylemekle yetindi.