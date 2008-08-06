"Bekle beni Real Madrid"

Tempo24-



Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Özkan, bu sezon çok iyi bir takım olduklarını iddia ederken, "Bu sezon UEFA Kupası finali Kadıköy’de oynanacak. Belki Fenerbahçe taraftarları kızabilir ama Kadıköy’de UEFA Kupası’nı kaldırmak istiyorum" dedi.



Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci’nin ardından Beşiktaş’ın son yıllarda Türk futboluna armağan ettiği yıldızlardan biri olan Serdar Özkan, oldukça iddialı açıklamalar yaptı. “Ben robot değilim, bende liderlik vasıfları var, önce İspanya’ya transfer olup ardından Real Madrid’de oynamayı hayal ediyorum” gibi kemiksiz lafların ardından Serdar, Fenerbahçe’ye de göndermede bulunup, 20 Mayıs 2009’da Şükrü Saracoğlu’nda oynanacak UEFA Kupası finalinde şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.



"Ben de insanım"



Geçtiğimiz sezon milli maçlar ve Beşiktaş forması ile 55 maç oynadığını ifade eden Serdar Özkan, hakkında yapılan eleştirilere istatistiklerle cevap verdi ve “Doğrusunu söylemek gerekirse kendimi profesyonel ve başarılı olmuş bir futbolcu olarak görüyorum. Bir sezonda 55 maç oynamış bir futbolcuya ‘Başarısız’ veya ‘Profesyonel değil’ diyemezsiniz. Üç maçta sakatlığımdan dolayı forma giyemedim. Ama biraz da insaf. Ben robot değilim, ben de insanım” diye konuştu.



"Liderlik içimde var"



Serdar sözlerini, “Beşiktaş’ta 6. sezonumu yaşıyorum. Kendimi övmek gibi olmasın ama kendimde lider futbolcu olacak vasıfların mevcut olduğunu görüyorum. Saha içinde oyunu şekillendirmek ve yönlendirmek için içimden gelen bir duygu var. Beşiktaş’ta sağ kanatta oynuyorum ama serbest ya da forvetin arkasında oynamak daha çok hoşuma gidiyor” diye sürdürdü.



“Her futbolcunun beklentileri vardır” diyen Serdar, “Benim de beklentilerim arasında 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde oynamak vardı. Bunu da hak ettiğimi sanıyordum ama olmadı. Bir Şampiyonlar Ligi finali oynamayı veya UEFA Kupası’nı almayı çok istiyorum. Zenit bizden çok iyi bir takım değil. Ama geçen sezon UEFA Kupası’nı aldılar. Bu sezon UEFA Kupası finali Kadıköy’de oynanacak. Belki Fenerbahçe taraftarları kızabilir ama Kadıköy’de UEFA Kupası’nı kaldırmak istiyorum” diye konuştu.



Serdar geleceği ile ilgili planlarını da “İspanya’da futbol oynamayı çok istiyorum. Beşiktaş’ta şampiyon olmak ve ondan sonraki futbol hayatımı İspanya’da sürdürmek en büyük dileğim. Real Madrid küçüklüğümden beri tuttuğum takım. Orada oynamak tabii ki mükemmel bir iş ama önce İspanya, sonra Real Madrid neden olmasın” şeklinde açıkladı.



Kaynak: Akşam

