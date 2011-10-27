-"Behzat Ç."nin ilk seans gelirleri Van'a ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'' adlı filmin Ankara'daki galası yapıldı. Televizyonda yayınlanan ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'' dizisinin ardından cuma günü sinema izleyicisinin karşısına çıkacak olan filmin galasında, film ekibinin neredeyse tamamı yer aldı. İlk olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görücüye çıkan, ardından ilk galası İstanbul'da yapılan filmin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, ''Biz yapacağımızı yaptık. Bundan sonra takdiri izleyiciye bırakıyoruz'' dedi. Altın Portakal Film Festivali'nde, söz konusu filmdeki rolüyle, ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülünü kazanan Beşikçioğlu, izleyicilere bir ''Behzat Ç.'' vaat ettiklerini ve izleyicinin bu film sayesinde ''Behzat Ç.'' ile özlem gidereceğini söyledi. Filmin cuma günü gösterime girmesiyle tüm Türkiye'deki ilk seans gelirlerinin Van'da meydana gelen depremden zarar görenlere aktarılacağını belirten Beşikçioğlu, konuyla ilgili ayrıntılı açıklamanın filmin yapımcı şirketi tarafından daha sonra yapılacağını ifade etti. Filmin oyuncularından Cansu Dere ise filmin dizinin devamı olarak görülmemesi gerektiğini, diziyi takip etmeyenlerin de filmden zevk alabileceğini söyledi. Galaya filmin yönetmeni Serdar Akar'ın yanı sıra oyunculardan Erdal Beşikçioğlu, Fatih Arıtman, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Cansu Dere, Canan Ergüder ve Rıza Kocaoğlu gibi isimler katıldı.