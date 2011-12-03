-"Behzat Ç." ekibi yine tribünde ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Gençlerbirliği ve Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü hafta mücadelesinde Ankara'da karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçı için belirlediği 19 kişilik kadroda, Kazım, kaleci Ufuk Ceylan, kart cezalıları Engin Baytar, Ujfalusi ve Elmander ile sakatlıkları bulunan Yekta ve Sabri yer almadı. Sarı-kırmızılılarda 3 sarı kartı bulunan Semih Kaya ise ceza sınırında bulunuyor. Semih, bu karşılaşmada kart gördüğü takdirde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Uzun süredir ilk 11'de yer alamayan Servet ise Gençlerbirliği maçında takımdaki yerini aldı. Fatih Terim, Sivasspor maçı kadrosundan farklı olarak Sercan, Melo, Aydın ve Gökhan Zan'a da bu maçta ilk 11'de görev verdi. Gençlerbirliği cephesinde ise Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan Özgür ve rahatsızlığı bulunan Harbuzi, teknik direktör Fuat Çapa tarafından 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı. Başkent temsilcisinde kart cezalısı futbolcu bulunmazken, Çapa, Özgür'ün yerine Oktay'a ve kart cezası biten Yasin'e bu karşılaşmada ilk 11'de yer verdi. -''Behzat Ç. dizisinin ekibi yine tribünde'' Gençlerbirliği futbolcuları karşılaşmaya Behzat Ç. dizisinin müziği eşliğinde, ''Van'a Okul Yaptıracak 18 Kulübümüze Teşekkürler'' pankartıyla çıktı. Dizinin müziklerini 1993 yılında kurulan Ankaralı grup ''Pilli Bebek'' yapıyor. Tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu ve Behzat Ç. dizisinin ekibi, maçı protokol tribününden izledi. Bu arada, maç öncesi teknik direktör Fatih Terim'e Down Sendromlu Caner Ekin ve Sami Kiraz çiçek verdi. Kadın ve çocuklara ayrılan tribün içinse yaklaşık bin bilet dağıtıldığı öğrenildi. Maça Gençlerbirliği taraftarları fazla ilgi göstermezken, sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.