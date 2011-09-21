-"Behzat Ç." beyaz perde için gün sayıyor ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Çekimleri Başkentte yapılan ve geçen yıl kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'', takipçileriyle sinema salonlarında buluşmaya hazırlanıyor. Ekranın sevilen dizisi Behzat Ç'nin beyaz perdeye uyarlaması olan ve Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal ve Cansu Dere gibi ünlü isimlerin yer aldığı ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'' filmi 28 Ekim'de vizyona girecek. Filmin yapımcı şirketinden alınan bilgiye göre, ''Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi''nin sinema uyarlaması da Başkent sokaklarında çekildi. Yazar Emrah Serbes'in Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Son Hafriyat kitabından uyarlanan sinema filminin senaryosu yine Emrah Serbes imzası taşıyor. Serdar Akar'ın yönettiği filmde, Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) ile ile ana karakterler Fatih Artman (Harun), İnanç Konukçu (Hayalet) ve Berkan Şal'a (Akbaba); Tardu Flordun ''kurbanlarını kazdığı çukurlara gömüp polislerden geçmişin intikamını alan (Red Kit)'', Cansu Dere ''olay yeri inceleme amiri'' ve Hakan Boyav da ''kendini Kolsuz Ahmet sanan Süleyman'' rolünde eşlik ediyor. Ege Aydan, Canan Ergüder, Hazal Kaya, Ayda Aksel, Rıza Kocaoğlu, Tolga Tekin, Nihat İleri, Seda Bakan, Hakan Hatipoğlu, Berke Üzrek, Eray Eserol, Ali İpin, Zühtü Erkan, Nuri Gökaşan, Serhat Nalbantoğlu, İlhan Kantarcı gibi oyuncular da filmin zengin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Filmin müzikleri Pilli Bebek grubu tarafından hazırlandı. -Gençlik Parkına gömülü tabut- 28 Ekim'de vizyona girecek olan ''Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm''ün konusu şöyle özetleniyor: ''Yapılan bir ihbar üzerine Gençlik Parkı'na giden cinayet büro ekipleri, gömülü bir tabut bulurlar. Tabutun içinde yaşlı bir kadın vardır. Yapılan ilk incelemede kadının canlı canlı gömüldüğü ortaya çıkar. Hayata karşı işlenen suçlar uzmanı Behzat Ç., ilk defa böyle bir cinayet karşılaşmaktadır. Yaşlı kadının neden bu biçimde öldürülmüş olabileceğine ilk başta bir anlam verilemez. Yaşlı kadın emekli bir polisin annesidir. Behzat Ç. emekli polisi araştırmaya başladıkça bir takım engellemelerle karşılaşır. Emekli polis, teşkilat içinde 'Avarel Memduh' olarak bilinmektedir, suçu üstlenen kişi ise kendisine Red Kit demektedir. Behzat Ç. araştırmalarını derinleştirdikçe emniyet içinde yasa dışı yollarla faaliyet gösteren bir örgütün varlığına ulaşır. Bu örgüt 90'lı yıllarda pek çok yargısız infaz yapmıştır. O zaman alt kademelerde görev yapan bu örgüt elemanları şimdi üst mevkilere gelmiştir. Dolayısıyla bu olayın ortaya çıkmasını istememektedirler. Behzat Ç., bir yandan gizemli ve zeki bir katil olan Red Kit'e ulaşmaya çalışır, diğer yandan ise bu olayların açığa çıkmasını istemeyen gizli örgütten kendisini ve ekibini korumaya çalışmaktadır.''