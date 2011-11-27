-"Bedelli" bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda TBMM (A.A) - 27.11.2011 - Meclis, bu hafta bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenleme için mesai yapacak. TBMM Genel Kurulu, yoğun bir gündemle çalışacak. Genel Kurul, haftaya bedelli ve dövizle askerliğe imkan getiren yasa tasarısıyla başlayacak. 29 Kasım Salı günü görüşülecek olan Tasarı, 30 yaşından gün almış olanların 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanmasını ve 21 gün temel askerlik hizmetinden muaf tutulmasını öngörüyor. Bu tasarının yasalaşmasının ardından TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu Teklifi görüşülecek. ''Temel yasa'' olarak bölümler halinde görüşülecek olan teklifle, Meclis idari teşkilatının yetki ve sorumlulukları yeniden düzenleniyor. Teklifle, Meclisin güvenliği, polis tarafından sağlanacak. Meclisteki askeri tabur ise kalkacak. Genel Kurul, 29 Kasım Salı günü 15.00-20.00, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günleri ise 14.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek. İçişleri Komisyonu, ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Yasa Tasarısı''nın görüşmelerine 30 Kasım Çarşamba günü devam edecek. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren yasa tasarılarını 30 Kasım Çarşamba günü görüşecek.