-"BEBEK CİNAYETİNDE" ANNE TUTUKLANDI ANTALYA (A.A) - 20.07.2010 - Antalya'da geçen ay çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş bebeğin annesi, bebeğin sarılı olduğu pamuktan yola çıkan polisin araştırması sonucu bulundu. Anne cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulunması üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeğin pamuklar içerisine sarılı olduğundan hareketle soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Bölgede pamuk satışının yapıldığı eczane ve marketleri tarayan polis, bebeğin bulunduğu gün eczane ve marketlerden pamuk satın alanları belirledi. Polis, araştırma sonucunda bebek cesedinin bulunduğu çöp konteynerinin yakınındaki apartmanda oturan Semra Ö'yü (37) gözaltına aldı. Semra Ö'nün polise verdiği ifadesinde hamile olduğundan haberi olmadığını ve bebeğin evde ölü doğması üzerine korkuya kapılarak cesedi çöpe attığını söylediği öğrenildi. Kadının imam nikahıyla birlikte yaşadığı A.G'nin de, 4 çocuğunun da annesi olan Semra Ö'nün yeniden hamile kaldığını fark etmediklerini söylediği kaydedildi. İfadelerinin alınmasından sonra A.G. polis tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen Semra Ö. ''cinayet'' suçlamasıyla tutuklandı. Ulus Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde 15 Haziranda sabah saatlerinde çöpten atık toplayan bir kadın, kız bebek cesedi bulmuştu.